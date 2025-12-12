Coupe arabe FIFA 2025 : l’Algérie éliminée du 1/4 de finale par les Emirats arabes unis

Fin d’aventure pour l’équipe d’Algérie A’ en Coupe arabe FIFA-2025. Elle a été éliminée en quart de finale par les Émirats arabes unis aux tirs au but (7-6). Une grande désillusion pour la sélection nationale qui ne poursuivra pas sa mission de défendre son titre arabe remporté en 2021.

Dès le coup d’envoi du match, les Verts exercent une pression intense sur le camp adverse, bien que leur jeu soit brouillon et marqué par un fort engagement physique. Ils tombent dans le piège de la précipitation et ne parviennent pas à se procurer des occasions franches.

🟢 À LIRE AUSSI : Coupe arabe FIFA 2025 : Slimani, la compétition de trop !

Côté émirati, pas de vraie riposte : les joueurs se contentent de subir la pression algérienne et misent sur les contre-attaques. Le score reste nul jusqu’au sifflet de l’arbitre jordanien, qui renvoie les 22 acteurs aux vestiaires.

Les rebondissements de la seconde mi-temps

Après la pause citron, les hommes de Madjid Bougherra reviennent rapidement dans le vif du sujet. C’est Boulbina qui débloque la situation en ouvrant le score, une minute seulement après le coup d’envoi de la seconde période.

Les coéquipiers de Boulbina poursuivent leurs assauts pour doubler la mise et gagner en assurance, mais sans succès. Les Émiratis ripostent alors, et après quelques tentatives, Bruno, bien servi d’un centre, réussit à égaliser et relance ainsi le match.

Après un ralentissement du rythme, les dix dernières minutes sont cruciales. Chaque équipe cherche à prendre l’avantage, mais aucune ne parvient à concrétiser.

🟢 À LIRE AUSSI : Coupe Arabe 2025 : Petkovic demande à Bougherra la titularisation d’un joueur

Une issue cruelle lors des tirs au but

Le temps réglementaire s’achève sur un score de parité, un but partout. Les prolongations n’apportent pas de changement au tableau d’affichage. Place donc à la séance des tirs au but pour départager les deux équipes. Malheureusement, la chance sourit aux Émiratis, qui l’emportent par 7 à 6. Fin d’aventure pour l’équipe d’Algérie A’ en Coupe arabe FIFA-2025, au grand désarroi des supporters algériens.

Il est à noter que les Émirats arabes unis devront affronter le Maroc en demi-finale de la compétition.