Corruption : 17 incarcérations, dont 9 fonctionnaires et 8 opérateurs économiques

Dix-sept Personnes, Dont des Fonctionnaires et des Opérateurs Économiques, Placées en Détention Provisoire dans une Affaire de Corruption.

Le Parquet de la République près le Tribunal de Dar El Beïda a annoncé le placement en détention provisoire de dix-sept individus, dont neuf fonctionnaires publics et huit opérateurs économiques. La raison ? C’est tout simplement parce qu’ils sont impliqués dans une lourde affaire de corruption et d’abus de fonction au sein du Ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations.

L’affaire a été déclenchée le 8 septembre 2025 suite à une dénonciation parvenue au service de recherche et d’investigation de la Gendarmerie nationale. Le signalement mettait en cause une fonctionnaire du ministère soupçonnée d’utiliser sa position pour accorder des avantages illicites à certains opérateurs économiques.

Selon le communiqué du Parquet, la fonctionnaire a notamment facilité l’obtention illégale d’approbations nécessaires aux demandes d’importation de matières premières, en échange d’avantages indus.

Une enquête préliminaire approfondie, ordonnée par le Parquet, a permis de confirmer la véracité des faits et l’implication d’un réseau plus large comprenant plusieurs fonctionnaires et opérateurs économiques.

Présentés devant le Parquet de la République le 21 octobre 2025, les suspects ont fait l’objet d’une information judiciaire pour des chefs d’accusation graves, dont abus de fonction, trafic d’influence, sollicitation et acceptation d’avantages indus.

À l’issue de leur interrogatoire par le juge d’instruction, ce dernier a ordonné le placement en détention provisoire de 17 accusés. Parmi eux figurent neuf fonctionnaires et huit opérateurs économiques.

Le Parquet a souligné que l’information judiciaire se poursuit afin de déterminer toutes les circonstances de l’affaire et d’identifier l’ensemble des complices potentiels.

10 contrats d’exportation signés : à Madrid, l’Algérie conquiert l’Europe, l’Afrique et l’Asie

L’agriculture algérienne connaît un nouvel essor sur la scène internationale, illustré par sa participation réussie à la 17ᵉ édition du Salon “Fruit Attraction” à Madrid. Durant trois jours, le pavillon algérien a suscité un vif intérêt, devenant un espace d’échanges privilégié entre les professionnels du secteur agricole mondial.

Le bilan de cette participation est hautement positif : neuf entreprises algériennes ont signé dix contrats d’exportation avec des partenaires étrangers, dépassant le cadre européen pour s’étendre à l’Asie et à l’Afrique. Cette diversité géographique témoigne de l’attractivité croissante de l’offre algérienne. La qualité, la variété et la compétitivité des prix des produits présentés ont été unanimement saluées, confirmant le potentiel exportateur du secteur agricole national.

Ces résultats s’inscrivent dans la stratégie économique du gouvernement, conduite par le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, visant à diversifier l’économie et réduire la dépendance aux hydrocarbures. Cette présence internationale fait suite à d’autres initiatives, notamment à Moscou, illustrant une dynamique exportatrice durable.

La signature de ces contrats constitue ainsi une étape majeure dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de diversification, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de croissance pour le secteur privé algérien, désormais acteur à part entière sur les marchés mondiaux.