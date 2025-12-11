Concours de recrutement des enseignants : Postes disponibles et procédure d’inscription

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé l’organisation d’un concours national de recrutement d’enseignants sur la base des titres pour diverses catégories d’enseignement.

Cette initiative vise à renforcer le secteur éducatif et à pourvoir les postes vacants dans les établissements scolaires.

Selon le communiqué du ministère, le concours est ouvert pour les grades suivants, avec le nombre de postes budgétaires alloués :

Professeur de l’enseignement primaire de première catégorie : 11 831 postes financiers.

Professeur de l’enseignement moyen de première catégorie : 18 929 postes financiers.

Professeur de l’enseignement secondaire de première catégorie : 9 740 postes financiers.

L’inscription et le dépôt des dossiers de candidature se feront exclusivement par voie électronique via la plateforme numérique de l’Office National des Examens et Concours (ONEC) à l’adresse suivante : https://concours.onec.dz.

Cette démarche devra être effectuée conformément aux conditions et aux modalités spécifiées par le ministère.

Le ministère a souligné que toutes les étapes du processus, y compris le classement des candidats, seront gérées via le Système d’information du secteur de l’Éducation nationale. Cette mesure est mise en place pour assurer la transparence et la crédibilité de l’opération de recrutement.

Éducation nationale : Priorité aux diplômés des Écoles normales supérieures

Dans une démarche visant à garantir la qualité de l’encadrement pédagogique, le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Seghir Saâdoui a réaffirmé la priorité donnée aux diplômés des Écoles normales supérieures (ENS) pour les postes à pourvoir. Il considère cette voie comme la « solution la plus efficace » pour répondre aux besoins croissants du secteur.

Pour accompagner cette orientation, la coordination se poursuit avec le ministère de l’Enseignement supérieur dans le but d’élargir le réseau des ENS et d’assurer une adéquation parfaite entre les formations et les exigences réelles du terrain.

Vers plus d’équité dans la révision du statut particulier

Concernant la révision du décret exécutif 25-54, M. Saâdoui a pointé les « insuffisances » touchant principalement le corps des personnels des services économiques, tout en prenant en compte les observations formulées par les syndicats pour d’autres corps.

La commission sectorielle dédiée a finalisé des propositions visant à assurer l’équité entre les différents corps du secteur, a indiqué le communiqué du ministère. Le ministre a donné des instructions claires pour parvenir à un consensus syndical autour des propositions retenues, soulignant l’importance du dialogue social.

Augmentation budgétaire et développement des infrastructures

Abordant d’autres dossiers structurants, le ministre a mis en lumière l’augmentation de 8,2 % du budget du secteur pour 2026. Cette hausse significative permettra d’intensifier les investissements dans la construction d’établissements scolaires afin de faire face à la pression démographique.

Le programme 2025 a déjà permis le lancement de 196 écoles primaires, 100 collèges et 60 lycées. Le programme prévisionnel pour 2026 est encore plus ambitieux avec 260 primaires, 177 collèges et 140 lycées, avec un accompagnement renforcé pour les wilayas en surcharge.

Par ailleurs, une conférence nationale des inspecteurs se tiendra les 20 et 21 décembre 2025 à Constantine, un événement auquel les responsables syndicaux ont été invités à participer, afin d’étudier le rôle de l’inspection dans l’amélioration des performances scolaires.

Enfin, une avancée majeure a été évoquée concernant la gestion des écoles primaires. Une commission interministérielle étudie les mécanismes pour un transfert progressif de certaines missions de la tutelle des collectivités locales vers le ministère de l’Éducation nationale.

Cette initiative s’accompagnera de « mesures d’urgence » pour le renforcement des effectifs des agents professionnels et l’amélioration de la gestion des cantines scolaires. Les conclusions de la première phase de travail de la commission seront annoncées « dans les prochains jours », avec une application partielle dès cette année et une mise en œuvre complète prévue pour la prochaine rentrée scolaire.