Baisse des prix à la consommation : l’État déploie 7 mesures clés pour réduire les tarifs

Le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national a lancé sept mesures opérationnelles pour freiner la hausse des prix des fruits et légumes et éviter toute spéculation. Cette démarche, présentée par la ministre Amel Abdelatif, s’inscrit dans une politique économique équilibrée visant à protéger le pouvoir d’achat tout en soutenant la production locale.

Parmi les principales actions engagées : le contrôle renforcé des chambres froides et des entrepôts, en coordination avec les services de sécurité, pour lutter contre la rétention de marchandises et les pratiques spéculatives. Le ministère continue également d’utiliser le système SIRPALAK, un dispositif national qui permet de réguler la distribution des produits agricoles de grande consommation.

À LIRE AUSSI : Algérie Ferries casse les prix : des offres promotionnelles sur les traversées vers Marseille

En parallèle, les producteurs agricoles pourront désormais vendre directement leurs produits aux consommateurs dans les espaces “Magro”, afin de réduire les intermédiaires et maintenir des prix raisonnables.

Des résultats encourageants malgré les défis

Selon la ministre, les premiers effets sont déjà visibles. En comparant les prix d’août 2025 à ceux d’août 2024, une baisse notable a été enregistrée :

–45 % pour la pomme de terre,

–35 % pour la tomate,

–7,6 % pour le poivron vert,

–14,6 % pour le piment et la betterave.

Ces chiffres, souligne Amel Abdelatif, démontrent que les efforts conjoints du gouvernement et des acteurs du marché commencent à porter leurs fruits, malgré les contraintes climatiques et les fluctuations mondiales.

À LIRE AUSSI : Pétrole : l’Algérie signe un méga-contrat de 5,4 MDS $ avec le géant saoudien Medad

La ministre a aussi révélé qu’un nouveau cadre juridique pour la filière des fruits et légumes est en cours d’élaboration. Il fixera les règles de transparence, les conditions de création d’espaces commerciaux et les critères de concurrence équitable.

Une politique de transparence et d’équilibre

Le ministère mise également sur un système numérique intégré pour suivre en temps réel les prix et la disponibilité des produits, garantissant ainsi une réaction rapide en cas de tension sur le marché.

Cette stratégie concertée entre les ministères du Commerce et de l’Agriculture vise à assurer un approvisionnement stable, à prévenir les pénuries et à renforcer la confiance entre producteurs et consommateurs.

À LIRE AUSSI : L’Algérie crée un réseau national pour les créateurs de contenu : voici les grandes lignes

Enfin, la ministre a annoncé une baisse de 40 % du prix des fournitures scolaires grâce à une vaste opération commerciale menée dans tout le pays, symbole d’une politique axée sur la solidarité et la stabilité sociale.

Avec ce plan global, le gouvernement algérien réaffirme sa volonté de maîtriser les prix, de garantir la transparence du marché et de protéger durablement le pouvoir d’achat des citoyens.