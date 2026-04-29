Après Tissemsilt : Sifi Ghrieb pose les jalons de la carrosserie industrielle à Batna

Quelques heures seulement après avoir inauguré l’unité de composants auto à Tissemsilt, le Premier ministre Sifi Ghrieb a rallié la wilaya de Batna ce mercredi après-midi pour donner le coup d’envoi de deux projets majeurs dans le secteur de l’industrie mécanique, illustrant la volonté de l’État de réintégrer les actifs confisqués dans le circuit productif national.

Accompagné du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Saïd Sayoud, ainsi que du ministre de l’Industrie, M. Yahia Bachir, le Premier ministre a entamé son périple par le lancement d’une unité industrielle d’envergure.

Le premier projet concerne une usine spécialisée dans la production de pièces et composants métalliques par technique de moulage. Selon les services du Premier ministère, cette infrastructure ambitionne de devenir le noyau d’un pôle industriel dédié au développement de la carrosserie automobile en Algérie.

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L’objectif est de :

Renforcer le taux d’intégration nationale pour réduire la facture des importations.

Développer les compétences locales à travers le transfert de savoir-faire.

Répondre aux besoins du marché intérieur tout en lorgnant, à terme, sur les marchés régionaux.

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La seconde étape de la visite a conduit la délégation ministérielle vers l’inauguration d’une unité de montage de chambres froides pour camions.

Ce projet s’inscrit directement dans la stratégie de localisation des industries stratégiques et de soutien aux chaînes d’approvisionnement nationales. M. Sifi Ghrieb y a reçu des explications détaillées sur les capacités de production et les perspectives d’expansion de cette unité.

En marge de ces inaugurations, plusieurs accords de partenariat ont été signés. Ils visent à promouvoir la sous-traitance et à densifier le tissu industriel entre les différents opérateurs économiques nationaux.

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S’exprimant lors de cette visite, le Premier ministre a rappelé les instructions strictes du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Il a insisté sur l’impératif d’accélérer la concrétisation des projets industriels et de lever tous les obstacles bureaucratiques qui pourraient entraver les investissements productifs.

« Ces projets, autrefois confisqués par décisions de justice, sont aujourd’hui restitués au peuple et réinjectés dans l’économie pour créer de la richesse et des emplois de qualité », a souligné le Premier ministre.

Pour rappel, M. Sifi Ghrieb avait lancé, plus tôt dans la journée à Tissemsilt, le projet « General Plastic Injection », une unité dédiée à la fabrication de composants en plastique pour l’industrie automobile.