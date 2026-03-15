Air Algérie : des vols vers l’Espagne à prix réduit dès 16 000 DA

De nouvelles opportunités s’offrent aux voyageurs avec des billets vers l’Espagne débutant à 16 000 DA. En plus de l’offre « Otla » déjà disponible pour l’été, la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, lance régulièrement des ventes promotionnelles pour rendre le voyage encore plus accessible.

Samedi 14 mars, la compagnie nationale Air Algérie a dévoilé une nouvelle grille tarifaire promotionnelle. Ces réductions concernent quatre liaisons aériennes reliant deux aéroports algériens à deux villes espagnoles.

Ces tarifs promotionnels viennent enrichir la vaste sélection de destinations déjà couvertes par les offres mensuelles d’Air Algérie, qui incluent notamment la France, le Canada et la Chine.

Rappelons que l’offre « Otla », renouvelée pour cet été, demeure accessible à la réservation jusqu’au 31 mai 2026. Elle concerne les déplacements prévus entre le 1ᵉʳ juin et le 31 août 2026, couvrant ainsi l’intégralité de la haute saison estivale.

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Air Algérie met en promotion ses vols vers l’Espagne

Dans une publication sur sa page Facebook, Air Algérie invite ses passagers à l’évasion avec le slogan : « L’Espagne est plus proche que vous ne le pensez ! ». La compagnie y fait la promotion de ses vols directs reliant Alger et Oran à Barcelone et Alicante, encourageant les voyageurs à préparer leurs bagages.

Pour la liaison Alger – Barcelone, Air Algérie propose un aller simple dès 16 860 DA. Ce tarif préférentiel correspond à l’offre sans bagage enregistré, soit l’équivalent de seulement 60 euros sur le marché informel. À ce prix, le voyageur est autorisé à emporter uniquement un bagage cabine de 10 kg (dimensions maximales : 55 x 35 x 25 cm). Pour les voyageurs ayant besoin de plus d’espace, l’aller simple sur la ligne Alger – Barcelone est affiché à partir de 21 960 DA. Ce tarif inclut, en plus du bagage à main, une pièce de bagage enregistrée en soute.

Par ailleurs, la liaison Oran – Barcelone affiche un prix d’appel de 19 760 DA l’aller simple pour ceux qui voyagent léger. Si vous avez besoin d’un bagage en soute, le billet est proposé à partir de 26 460 dinars.

Comment profiter de la nouvelle promotion d’Air Algérie ?

Pour rejoindre Alicante, les tarifs sont identiques au départ d’Alger ou d’Oran. Comptez à partir de 19 770 DA l’aller simple pour un voyage avec bagage à main seul. Si vous préférez inclure un bagage en soute, le billet est proposé dès 26 470 dinars algériens.

Attention, l’offre est limitée dans le temps : les voyageurs ont jusqu’au 31 mars pour effectuer leur réservation. Les billets à prix réduits sont accessibles via la plateforme de vente en ligne de la compagnie nationale ainsi que dans son réseau d’agences habituel.

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