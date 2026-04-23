« 100 cas d’intoxication alimentaire » à Constantine : Le sort des responsables enfin scellé

C’est une sortie qui devait être banale, un simple repas partagé en famille ou entre amis dans la ville nouvelle d’Ali Mendjeli. Pourtant, pour près d’une centaine de personnes, l’expérience s’est terminée dans l’urgence des couloirs d’hôpitaux. Derrière l’odeur des grillades, se cachait un risque sanitaire qui a fini par mobiliser toute la wilaya.

Aujourd’hui, l’affaire prend une tournure judiciaire majeure : le rideau est tombé pour les responsables du restaurant, désormais derrière les barreaux.

En effet, suite aux investigations menées par les services de sécurité, quatre individus ont été présentés devant les autorités judiciaires compétentes. Il s’agit du propriétaire du restaurant incriminé, de son frère, ainsi que de deux employés chargés de la préparation des shawarmas. Tous ont fait l’objet d’un mandat de dépôt et ont été placés en détention provisoire en attendant les conclusions définitives de l’enquête.

🟢 A LIRE AUSSI : « Intoxication alimentaire massive » : à Constantine, 63 clients d’un restaurant finissent aux urgences

Pour rappel, la cité Ali Mendjeli a été le théâtre d’une alerte sanitaire majeure après que des dizaines de citoyens, dont de nombreux enfants, ont présenté des symptômes de toxicose aiguë. Au total, près de 100 cas ont été recensés par les services de santé, tous ayant consommé des repas rapides dans le même établissement.

Dès l’apparition des premiers cas, une enquête approfondie a été déclenchée et des mesures conservatoires immédiates ont été prises, notamment la fermeture administrative du restaurant concerné.

Sécurité alimentaire : La Direction du Commerce sévit contre les sauces « maison »

Dans la foulée de ce drame, les autorités de la wilaya de Constantine ont décidé de durcir drastiquement la réglementation concernant la restauration collective.

Afin de prévenir tout nouveau risque sanitaire, la Direction du Commerce a émis une directive stricte interdisant la préparation et le service de sauces artisanales au sein des commerces. Sont notamment visées :

La mayonnaise

La harissa

La toumia (crème d’ail)

Cette interdiction s’applique à l’ensemble des opérateurs économiques : restaurants, fast-foods, pizzerias, pâtisseries et salles des fêtes.

🟢 A LIRE AUSSI : Mère disparue, conjoint en Algérie avec leur bébé… ce que l’on sait de l’enquête pour meurtre à Nantes

La Direction du Commerce justifie cette mesure par la haute sensibilité de ces composants. La présence d’œufs crus et le non-respect fréquent de la chaîne du froid, particulièrement lors des pics de chaleur, transforment ces sauces en véritables bouillons de culture.

Désormais, les professionnels du secteur ont l’obligation de se tourner exclusivement vers des produits industriels conditionnés, répondant aux normes de sécurité sanitaire en vigueur. Les autorités ont averti que tout contrevenant s’exposerait à des sanctions juridiques sévères, affirmant que la sécurité du consommateur reste la priorité absolue dans un secteur en pleine expansion.