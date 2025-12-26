Gara Djebilet : opération aux explosifs sans précédent, quelle en est la raison ?

Le groupe public SONAREM a annoncé, ce vendredi, la réussite d’une opération de dynamitage massive pour l’extraction de minerai de fer sur le gisement de Gara Djebilet, marquant un tournant dans l’exploitation de ce géant minier.

L’opération, qualifiée de « première du genre » par son ampleur, a été exécutée par la Société Nationale du Fer et de l’Acier (FERAAL), filiale du groupe SONAREM, sous la supervision directe de l’Office National des Substances Explosives (ONEX).

Selon le communiqué du groupe, l’opération s’est déroulée dans des conditions optimales, respectant les protocoles de sécurité et de prévention les plus rigoureux. Ce dynamitage a permis de libérer un volume de minerai de fer dépassant les 75 000 tonnes.

Le groupe public a précisé que des opérations similaires seront désormais menées sur une base mensuelle. L’objectif est de constituer des stocks stratégiques destinés à être transformés et consommés par les complexes sidérurgiques nationaux.

Gara Djebilet : Opération de minage d’envergure et préparatifs pour un « événement historique »

Cette démarche s’inscrit dans le cadre du programme du Président de la République visant à valoriser localement les ressources minières du pays.

Ce jalon technique coïncide avec les préparatifs d’une cérémonie qualifiée de « historique » dans la wilaya de Béchar. Celle-ci marquera l’arrivée, pour la première fois depuis l’indépendance, du fer de Gara Djebilet via la nouvelle ligne ferroviaire minière reliant Tindouf à Béchar.

Pour rappel, lors d’un Conseil des ministres tenu le mois dernier, le Président Abdelmadjid Tebboune avait ordonné le lancement de l’exploitation et de la transformation locale du minerai de fer de Gara Djebilet dès le premier trimestre de l’année 2026.

Avec des réserves estimées à près de 3,5 milliards de tonnes, le gisement de Gara Djebilet est considéré comme l’une des plus grandes mines à ciel ouvert au monde, représentant un pilier stratégique pour l’indépendance industrielle de l’Algérie.