La société nationale d’électricité et du gaz (Sonelgaz) l’a décidé : pas de coupure d’électricité pendant la CAN-2025 qui se déroule au Maroc. Si une telle décision a été prise, c’est tout simplement pour permettre aux amoureux de la balle ronde en Algérie de suivre le grand évènement africain.

C’est hier soir que le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des nations-2026 a été donné. La première affiche a opposé le pays hôte, le Maroc, aux Îles Comores. Les Lions de l’Atlas se sont imposés sur le score de deux buts à un.

Les passionnés de la balle ronde en Algérie suivent avec grand intérêt la compétition continentale, les matchs de l’équipe d’Algérie en particulier. Cette dernière effectuera son entrée en lice à partir de mercredi, à l’occasion du match qui l’opposera au Soudan, au stade Mouley Hassan de Rabat à partir de 16h30.

Mesures exceptionnelles : pas de coupure d’électricité pendant la CAN

Consciente de l’engouement que suscite l’évènement africain, la société nationale de l’électricité et du gaz (Sonelgaz) a pris des mesures exceptionnelles. Pas de coupure d’électricité pendant la CAN.

À cet effet, le ministère de l’Énergie et des Énergies renouvelables a révélé des instructions émanant du ministre du secteur, le Dr Mourad Adjal, adressées à la société Sonelgaz, portant sur la suspension des coupures d’électricité et de gaz à l’encontre des citoyens ayant accusé un retard dans le paiement de leurs factures, et ce durant toute la période de participation de l’équipe nationale à la Coupe d’Afrique des nations de football.

Le directeur de l’information et de la communication au sein du ministère, Khalil Hedna, a précisé, dans une déclaration accordée au média arabophone Echorouk Online, que cette décision s’inscrit dans le cadre de la volonté du ministère, à travers le groupe Sonelgaz, de soutenir les événements et les participations sportives algériennes, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Elle vise également à garantir le droit des citoyens à suivre cet important rendez-vous sportif national et à encourager l’équipe nationale dans sa quête de résultats positifs.

Selon la même source, cette mesure exceptionnelle reflète l’engagement des pouvoirs publics à accompagner les supporters et à créer les conditions favorables permettant au public algérien de suivre les rencontres de la sélection nationale dans les meilleures conditions possibles, notamment à travers un accès continu à l’électricité et au gaz.

