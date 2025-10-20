Soleil, vent ou orages : à quoi ressemblera la météo de ce lundi 20 octobre ?

Alors que le mois d’octobre touche doucement à sa fin, la météo continue de jouer avec nos attentes. Chaque jour apporte son lot de contrastes, et ce lundi 20 octobre ne fera pas exception. Entre soleil éclatant au nord et légers voiles nuageux au sud, la journée s’annonce variée selon les régions.

Les services de Météo Algérie prévoient un temps globalement ensoleillé sur la majorité des wilayas du pays. Les habitants des régions du nord profiteront d’un ciel clair et dégagé, idéal pour les activités de plein air.

Côté températures, le thermomètre affichera entre 23 et 28 °C sur les régions côtières, tandis qu’à l’intérieur du pays, il oscillera entre 19 et 29 °C. Les vents souffleront parfois fort, atteignant jusqu’à 40 km/h dans certaines localités.

Plus au sud, les conditions se montreront un peu plus nuancées. Les régions sahariennes connaîtront un ciel partiellement voilé, avec des températures variant entre 21 et 40 °C. Le vent y sera plus modéré, avoisinant 30 km/h. Malgré la chaleur, le temps restera globalement stable et agréable pour la saison.

Alerte météo en Algérie : vigilance jaune « pluies » et « orages » dans ces wilayas

Sur son site officiel, l’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une alerte de vigilance jaune pour pluies et orages dans plusieurs wilayas du pays. Les régions concernées sont : Souk Ahras, Ouargla, El Oued, Touggourt, M’sila, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, Batna, Annaba, Djelfa, Illizi, Skikda, El M’ghair, Khenchela, Biskra, El Tarf et Ouled Djellal.

Cette vigilance météorologique reste d’intensité modérée, mais les habitants des régions citées doivent rester attentifs aux prévisions locales, notamment dans l’après-midi où des orages isolés peuvent encore se développer.

En résumé, ce lundi 20 octobre s’annonce agréable pour une grande partie du pays, sous un soleil généreux au nord et un ciel légèrement voilé au sud, avec quelques risques orageux localisés. Un temps typique d’une fin d’octobre où l’été s’efface lentement, laissant place à la douceur automnale.