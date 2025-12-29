Renouvellement du passeport algérien à distance : ce qui est possible… et ce qui ne l’est pas

Le renouvellement du passeport biométrique à distance reste l’un des sujets les plus attendus par les Algériens établis à l’étranger. Ces derniers mois, une annonce du ministère de l’Intérieur a ravivé l’espoir d’une simplification totale des démarches, laissant croire à la possibilité de renouveler son passeport sans se déplacer.

Mais des clarifications officielles récentes sont venues nuancer cette perspective. Si certaines étapes peuvent désormais être réalisées en ligne, le retrait du passeport, lui, continue d’exiger une présence physique du demandeur.

Procédure de demande en ligne et obligation de retrait en personne

Le député de l’émigration Abdelouahab Yagoubi a tenu à lever toute ambiguïté autour de cette procédure. Dans une publication sur les réseaux sociaux, il a expliqué que la dématérialisation concerne uniquement la phase de demande.

Concrètement, les Algériens résidant à l’étranger peuvent créer un compte personnel sur le site du ministère de l’Intérieur, remplir leur dossier et soumettre leur demande de renouvellement à distance.

En revanche, la récupération du passeport biométrique doit impérativement se faire en personne, généralement au niveau des consulats. Cette étape reste obligatoire et ne peut, à ce stade, être effectuée à distance.

Normes internationales et implications

Cette obligation ne relève pas d’un choix administratif national. Elle est imposée par les normes internationales établies par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI), l’instance qui régit les documents de voyage à l’échelle mondiale.

Selon ces standards, la remise d’un passeport biométrique doit être précédée d’une identification physique du titulaire. Cela inclut notamment la vérification des empreintes digitales et la comparaison faciale avec les données contenues dans la puce électronique du passeport.

Ces contrôles sont essentiels pour garantir la sécurité des documents de voyage et leur reconnaissance dans les aéroports internationaux. Abdelouahab Yagoubi a insisté sur le fait qu’aucun pays respectant les règles de l’OACI ne peut déroger à cette exigence.

Impact sur la diaspora algérienne

Ces précisions visent avant tout à éviter toute confusion au sein de la communauté algérienne à l’étranger. Beaucoup espéraient pouvoir renouveler leur passeport sans se rendre physiquement au consulat, une attente compréhensible au regard des contraintes de déplacement et des délais.

Si la procédure n’est pas entièrement dématérialisée, la possibilité de déposer la demande en ligne représente néanmoins une avancée. Elle permet de réduire les déplacements, de mieux préparer le dossier et de simplifier les démarches administratives en amont.

Pour les Algériens de la diaspora, le message est donc clair : le renouvellement du passeport peut commencer à distance, mais sa finalisation passe toujours par une présence physique, conformément aux standards internationaux de sécurité.

