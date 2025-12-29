Ramadan 2026 : Air Algérie lance une offre spéciale sur les vols internationaux

Pour la deuxième année consécutive, la compagnie aérienne nationale Air Algérie annonce une réduction exceptionnelle de 50 % sur les billets d’avion de et vers l’Algérie à l’occasion du mois sacré du Ramadan 2026. Une initiative très attendue par la diaspora algérienne, nombreuse à profiter de cette période spirituelle pour rentrer au pays et se retrouver en famille.

Ramadan 2026 : Une Occasion pour se retrouver en Algérie

Selon les derniers calculs astronomiques, le mois de Ramadan devrait débuter le jeudi 19 février 2026. En France, cette période coïncidera avec les vacances d’hiver, ce qui renforce l’intérêt des familles algériennes établies à l’étranger pour un voyage vers l’Algérie. Consciente de cet enjeu, Air Algérie reconduit son offre promotionnelle lancée l’an dernier, avec des tarifs fortement réduits sur l’ensemble de son réseau international.

Offre Spéciale : Réductions jusqu’à 50 %

Dans un communiqué rendu public le lundi 29 décembre, la compagnie nationale précise les contours de cette offre spéciale :

« Réductions Ramadan jusqu’à 50 % en classe économique. Profitez de tarifs exceptionnels pendant le mois sacré », indique Air Algérie.

La période de vente des billets concernés par cette promotion s’étend du 29 décembre 2025 au 31 janvier 2026. Les voyages, quant à eux, pourront être effectués entre le 18 février et le 22 mars 2026, couvrant ainsi l’intégralité du mois de jeûne.

Des Prix Compétitifs et un Nouveau Tarif « Ramadan »

Afin de faciliter l’accès à cette offre, Air Algérie a intégré un nouveau tarif baptisé « Ramadan » directement sur son site officiel de réservation. Les voyageurs souhaitant bénéficier de la réduction n’ont qu’à sélectionner ce tarif spécifique lors de l’achat de leur billet.

Cette formule inclut une franchise bagage avantageuse, comprenant généralement un bagage cabine de 10 kg, un bagage en soute de 23 kg, ainsi qu’un bagage supplémentaire pour bébé de 10 kg.

Des simulations effectuées sur différentes liaisons montrent des tarifs particulièrement compétitifs. Un aller-retour Paris-CDG – Alger, prévu entre le 21 février et le 18 mars 2026, est proposé à seulement 197,16 euros au tarif Ramadan.

Sur la ligne Marseille – Alger, un aller-retour pour la période du 22 février au 13 mars est affiché à 133,17 euros. Un vol Lyon – Béjaïa aux mêmes dates est, quant à lui, proposé à 136,33 euros.

Les voyageurs au départ d’autres capitales européennes peuvent également profiter de cette offre. L’aller-retour Madrid – Alger est affiché à partir de 115,08 euros.

