Pêche au thon rouge : un tournant inédit pour la filière en Algérie

L’Algérie amorce une phase décisive dans la valorisation de ses ressources halieutiques. Avec le lancement d’un projet d’envergure dédié au thon rouge, le secteur de la pêche s’apprête à vivre une transformation structurelle visant à renforcer durablement l’économie nationale.

Lors d’une visite de travail effectuée récemment dans la wilaya de Tlemcen, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Yacine Oualid, a inspecté la toute première ferme d’engraissement de thon rouge du pays. Ce projet est considéré comme une étape stratégique pour la filière, marquant une volonté claire de monter en gamme dans la chaîne de valeur des ressources marines.

Le ministre a également inauguré une poissonnerie de première catégorie, dotée d’une capacité de traitement supérieure à 10 000 tonnes par an.

Cette infrastructure est appelée à devenir un pôle névralgique pour la réception, le stockage et la distribution des produits de la mer, notamment ceux issus du partenariat et de la coopération bilatérale avec la Mauritanie.

Saut qualitatif pour la pêche en Algérie : Le pari stratégique du thon rouge

Le développement local n’est pas en reste : la commune de Honaine s’est vue dotée d’une zone d’activité spécialisée dans l’aquaculture ainsi que d’une nouvelle poissonnerie. Ces structures, officiellement mises en service, viennent densifier le maillage industriel de la région.

En marge de ces inaugurations, Yacine Oualid a visité des chantiers de construction et de maintenance navale, où des navires de pêche sont désormais conçus par une main-d’œuvre locale. Il a également inspecté des installations de levage de navires et des projets de pisciculture en cages flottantes.

Fidèle à une approche de concertation, le ministre a longuement échangé avec les professionnels du secteur. L’objectif est de recueillir leurs propositions pour lever les obstacles et maximiser la productivité nationale.

Signe de cette dynamique, la quote-part de l’Algérie pour la pêche au thon rouge en haute mer a été revue à la hausse, atteignant 2 460 tonnes pour la période à venir. Cette augmentation significative témoigne du renforcement des capacités de la flotte algérienne et devrait garantir une meilleure disponibilité de ce produit noble sur le marché local tout en dopant les revenus du secteur.