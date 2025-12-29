Passerelle vitrée sur les vestiges à la place des Martyrs et nouveau visage du front de mer d’Alger [IMAGES]

À la place des Martyrs, l’un des sites les plus chargés de mémoire de la capitale, un projet urbain d’envergure est en train de prendre forme. L’un des volets centraux du projet concerne la mise en valeur des vestiges archéologiques découverts à la place des Martyrs.

Des passerelles aériennes en verre seront réalisées au-dessus des ruines afin de permettre aux visiteurs de les observer de près, sans intervention directe sur les structures anciennes. Ainsi, retisser le lien entre le cœur historique d’Alger et son front de mer.

Dimanche, le ministre- wali d’Alger, Mohamed Abdelnour Rabhi, a effectué une visite d’inspection consacrée au projet d’aménagement de la place des Martyrs. D‘une superficie de 7 986 mètres carrés, la place fera l’objet d’une requalification complète, dans le cadre du plan bleu dédié au développement et à la modernisation d’Alger.

Lors de cette visite, le wali a suivi une présentation détaillée du projet. Qui repose sur une approche articulant valorisation du patrimoine, amélioration de l’accessibilité et intégration des espaces publics environnants.

Une connexion directe entre la place des Martyrs et le parc du port de la Pêcherie

La visite du wali a également porté sur le projet de réalisation de la terrasse panoramique du parc du port de la Pêcherie. Cette infrastructure a pour vocation de relier directement la place des Martyrs à cet espace de détente, en passant par les galeries souterraines et le centre commercial.

Pour assurer cette continuité urbaine, le projet prévoit :

Deux ascenseurs électriques

Des escaliers mécaniques

Un cheminement fluide reliant la place, les galeries et le parc

Cette configuration vise à désenclaver le site et à renforcer l’attractivité du front maritime.

Parking, terrasses et nouveaux espaces de loisirs

Lors de son inspection, Mohamed Abdelnour Rabhi a constaté l’état d’avancement des travaux de la terrasse surplombant le parc. Ainsi que la réalisation d’un parking d’une capacité de 400 véhicules.

Le projet inclut également l’aménagement de nouveaux espaces de loisirs et de détente. Ces zones verront le jour sur les surfaces récupérées après la démolition d’anciens bâtiments et entrepôts. Situés entre l’Amirauté et le centre-ville.

Des espaces de promenade, des restaurants et des zones de respiration urbaine sont prévus pour redonner vie à ce secteur longtemps fermé au public.

Au-delà de la place des Martyrs, ce projet s’inscrit dans une dynamique plus large de recomposition du centre d’Alger. Les aménagements envisagés cherchent à reconnecter des espaces fragmentés. Tout en valorisant les strates historiques du site.