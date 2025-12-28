Modification « technique » de la Constitution : Tebboune a pris sa décision

Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce dimanche une réunion cruciale du Conseil des ministres. Cette session a été marquée par des avancées significatives pour la scène politique nationale, tout en privilégiant la réflexion approfondie sur les questions constitutionnelles.

Loi sur les partis politiques : vers une nouvelle dynamique démocratique en Algérie

Au cœur des délibérations, le Conseil a examiné et approuvé les amendements relatifs au projet de loi organique portant sur les partis politiques. Saluant cette étape, le Chef de l’État a tenu à féliciter la famille politique algérienne, y voyant une nouvelle avancée majeure en faveur de la consolidation de la démocratie dans le pays.

Parallèlement, les débats ont porté sur un second projet de loi organique relatif au régime électoral, visant à adapter le cadre législatif aux exigences actuelles.

Révision constitutionnelle : Le report décidé pour approfondir l’étude et préserver l’ANIE

Sur le volet institutionnel, le président Tebboune a pris la décision d’ordonner le report de l’amendement technique de la Constitution. Ce choix est motivé par la volonté d’approfondir l’étude du texte afin de garantir la pérennité de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

🟢 À LIRE AUSSI : Service national : un appel officiel adressé au président Tebboune sur le sort d’une génération

Pour la Présidence, la préservation de cet acquis électoral demeure une priorité absolue avant toute modification technique.

Économie : de nouvelles mesures pour l’indemnisation des coûts de transport

Outre les dossiers politiques, l’ordre du jour a également intégré une dimension économique avec l’examen d’un exposé sur l’indemnisation des coûts de transport. Cette mesure vise à soutenir les opérateurs économiques et à réguler les charges liées à la logistique dans le secteur.

🟢 À LIRE AUSSI : Tebboune limoge l’ambassadeur d’Algérie au Liban après ses propos sur Trump

En résumé, cette réunion du Conseil des ministres marque une étape importante dans le renforcement de la vie politique et institutionnelle, tout en réaffirmant la priorité accordée à la stabilité démocratique et au soutien de l’économie nationale.