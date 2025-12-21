M’bolhi quitte l’ES Mostaganem

C’est le clap de fin entre Raïs Wahed M’bolhi et l’ES Mostaganem. Un divorce à l’amiable a été acté après une très courte collaboration.

Malgré un passage raté au CR Bélouizdad, Raïs Wahab M’bolhi n’avait pas renoncé à l’idée de se relancer en Algérie. L’été dernier, le gardien emblématique de la sélection nationale avait décidé de tenter une nouvelle expérience sous les couleurs de l’ES Mostaganem. À 39 ans, le portier le plus capé de l’histoire des Verts nourrissait encore l’espoir de rebondir et de retrouver une certaine visibilité, avec en ligne de mire une éventuelle convocation en équipe d’Algérie A’ pourdisputer la Coupe arabe FIFA-2025 au Qatar.

Son arrivée avait suscité beaucoup d’enthousiasme chez les supporters mostaganémois, convaincus que son expérience et son vécu du très haut niveau pouvaient constituer un atout majeur pour le club. Les débuts furent d’ailleurs encourageants, M’bolhi ayant disputé quelques rencontres où il a tenté d’apporter sa sérénité et son leadership à une équipe en quête de stabilité. Mais très vite, la situation a commencé à se compliquer.

Après ces premières apparitions, le gardien international a multiplié les absences. Une situation qui a soulevé de nombreuses interrogations au sein de l’entourage du club et chez les supporters. La direction de l’ES Mostaganem, de son côté, n’a jamais communiqué officiellement sur les raisons de cette mise à l’écart prolongée. Selon les informations qui ont filtré, ces absences seraient liées à des raisons familiales, sans davantage de précisions.

Fin de l’aventure à Mostaganem

Finalement, l’avenir de Raïs M’bolhi à Mostaganem a été définitivement scellé. Selon le média El-Khabar, le joueur et la direction du club ont trouvé un accord pour une résiliation du contrat à l’amiable. Une séparation qui met fin prématurément à une aventure qui devait servir de tremplin pour la suite de sa carrière, mais qui s’est transformée en nouvelle désillusion.

Il s’agit ainsi de la deuxième mésaventure consécutive pour M’bolhi en championnat national, après celle vécue au CR Bélouizdad, où son passage avait déjà laissé un goût d’inachevé. Cette nouvelle rupture soulève des interrogations sur la suite de la carrière du vétéran, dont l’avenir sportif semble désormais incertain.

À noter que l’ES Mostaganem, qui pateauge au dernier wagon du tableau, traverse une période délicate sur le plan de l’effectif. En effet, un autre ex-international, Mehdi Zeffane, a lui aussi résilié son contrat il y a quelques jours. Faute d’adaptation, le latéral droit formé à l’Olympique Lyonnais n’a pas réussi à s’imposer ni à apporter le rendement escompté, avant de réclamer son bon de sortie. Une série de départs qui illustre les difficultés du club à intégrer des joueurs d’expérience et à bâtir un projet stable.

