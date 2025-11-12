Luca Zidane quitte le stage de l’équipe d’Algérie

Décidément, le mauvais sort continue de s’acharner sur la sélection nationale algérienne. Alors que le stage de préparation bat son plein à Djeddah, en prévision des deux rencontres amicales face au Zimbabwe (le 13 novembre) et à l’Arabie Saoudite (le 18 novembre), les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour le sélectionneur national. Après les forfaits successifs de Ramy Bensebaini, Farès Chaïbi et Mohamed-Amine Tougaï, c’est désormais au tour du gardien de but Luca Zidane de déclarer forfait à cause d’une blessure musculaire.

La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé la nouvelle sur son site officiel : « Le sociétaire de Granada CF souffre d’une blessure aux adducteurs, contractée avec son club, et a été autorisé à quitter le stage. » Une information qui a eu l’effet d’un coup de massue pour le staff technique, tant le portier de 27 ans, récemment intégré au groupe, était attendu pour effectuer ses premiers pas officiels sous le maillot des Verts.

Remplacements et nouvelles opportunités

Cette blessure tombe mal pour Luca Zidane, qui espérait profiter de ce rassemblement pour s’imposer dans la hiérarchie des gardiens de but. Ses récentes performances en Liga avec Grenade avaient attiré l’attention du sélectionneur, et son profil – à la fois expérimenté et formé dans un environnement de haut niveau – représentait une option intéressante pour renforcer la concurrence dans ce poste stratégique. Hélas, les adducteurs en ont décidé autrement, obligeant le joueur à renoncer à ces deux tests amicaux importants.

🟢 À LIRE AUSSI : Equipe d’Algérie : un joueur quitte le stage des Verts

Face à cette nouvelle défection, le staff technique n’a pas tardé à réagir. Il a fait appel au gardien du CS Constantine, Zakaria Bouhalfaya, pour rejoindre le groupe en urgence. Âgé de 28 ans, Bouhalfaya réalise un excellent début de saison en Ligue 1 Mobilis, où il s’est distingué par sa régularité et son calme dans les cages. Sa convocation constitue une belle récompense pour son travail acharné et sa progression constante ces dernières années.

Impact sur la stratégie de Petkovic

Ce quatrième forfait vient compliquer la tâche du sélectionneur, qui souhaitait profiter de ces deux matchs amicaux pour tester plusieurs combinaisons et affiner sa stratégie avant la reprise des éliminatoires du Mondial 2026. L’absence de cadres comme Bensebaini, Chaïbi, Tougaï et désormais Zidane réduit considérablement ses options, notamment sur le plan défensif.

Néanmoins, cette situation pourrait s’avérer bénéfique à long terme. Elle permettra à de nouveaux joueurs, notamment issus du championnat local, de saisir leur chance et de prouver qu’ils peuvent répondre présents en équipe nationale. Les deux rencontres amicales lors du stage de Djeddah serviront ainsi de véritable test pour évaluer la profondeur de l’effectif et la capacité du groupe à s’adapter aux imprévus.

🟢 À LIRE AUSSI : Ramy Bensebaini sacré Fennec d’Or 2025 à Paris