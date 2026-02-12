« Le problème du transport sera résolu fin mars »: Sayoud dévoile les villes qui recevront les bus importés

Le transport des voyageurs en Algérie va connaître un renfort significatif. Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a annoncé ce jeudi que les nouveaux bus seront déployés progressivement dans plusieurs grandes villes, avec pour objectif de mettre fin à la pénurie et de renouveler le parc vétuste d’ici mars 2026.

Selon Saïd Sayoud, les premières livraisons concerneront les grandes villes du pays : Alger, Oran, Sidi Bel Abbès, Constantine et Annaba. Quatre autres wilayas de l’Est recevront ensuite des bus, complétant la couverture nationale.

Cette distribution vise à améliorer les déplacements urbains et interurbains, en réduisant les surcharges et en offrant plus de régularité aux usagers. Le ministre a précisé que chaque wilaya recevra des véhicules adaptés à ses besoins, allant du transport urbain au transport rural.

Transport public : de nouvelles cargaisons de bus importés arrivent dans les grandes villes

Le programme se concrétise sur le terrain. Dimanche soir, l’Établissement de développement de l’industrie de véhicules (EDIV), rattaché à la Direction des Fabrications Militaires du ministère de la Défense, a réceptionné 210 bus au port de DjenDjen, à Jijel, selon un communiqué de l’Entreprise portuaire.

Cette opération fait suite à plusieurs livraisons récentes :

380 bus réceptionnés précédemment au port de Jijel

réceptionnés précédemment au port de Jijel 134 bus arrivés récemment au port d’Alger

arrivés récemment 335 bus réceptionnés début janvier, dans le cadre des 6.800 véhicules attendus de Chine et d’Allemagne

Ces bus couvrent tous les types de transport : urbain, suburbain, inter-wilayas et rural. Le ministère des Transports a précisé que le choix des modèles et des capacités a été étudié pour répondre aux besoins de chaque région.

Améliorer le transport des voyageurs d’ici mars 2026 : l’Algérie accélère le renouvellement de son parc

Le programme a commencé dès décembre 2025, avec la marque algérienne Tirsam qui a importé 1.000 bus de Chine, suivie début janvier par une deuxième livraison de 3.000 bus supplémentaires, pour une valeur estimée à plus de 200 millions de dollars.

Au total, l’État prévoit l’importation de 10.000 bus pour renouveler complètement le parc national de transport public de voyageurs. Cette opération vise à améliorer la qualité et la régularité des transports, répondre à la demande croissante dans les grandes villes et moderniser le secteur à l’échelle nationale.