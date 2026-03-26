Le président de la FIFA Gianni Infantino attendu en Algérie à cette date

La scène footballistique algérienne s’apprête à accueillir une visite de marque. Selon le site qatari WinWin, le président de la FIFA, Gianni Infantino, effectuera prochainement un déplacement officiel en Algérie. Sa venue est prévue pour le 9 avril, dans le cadre d’une visite de 24 heures qui s’annonce dense et riche en rencontres.

Ce déplacement revêt une importance particulière pour les instances sportives nationales, qui y voient une opportunité stratégique de renforcer les relations avec l’instance suprême du football mondial. Au programme, plusieurs étapes clés sont prévues, à commencer par une audience avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Une rencontre de haut niveau qui témoigne de l’intérêt accordé par les autorités algériennes au développement du football et du sport en général.

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Problèmes à résoudre et opportunités de développement

Mais au-delà de l’aspect protocolaire, cette visite pourrait également servir de tribune aux responsables du football algérien pour évoquer certaines préoccupations. En effet, la présence de Gianni Infantino devrait être mise à profit pour aborder les dysfonctionnements dénoncés au sein de la Confédération africaine de football (CAF). Plusieurs voix en Algérie pointent du doigt des pratiques controversées et espèrent que cette visite permettra de faire entendre leurs doléances directement auprès du patron de la FIFA.

Sur le terrain, Gianni Infantino aura également l’occasion de découvrir les infrastructures sportives du pays. Il est ainsi prévu qu’il se rende au Centre technique national de Sidi Moussa, véritable pilier de la formation et de la préparation des sélections nationales. Ce complexe moderne reflète les efforts consentis par la Fédération algérienne de football pour hisser ses standards au niveau international.

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Inaugurations et implications futures

Le président de la FIFA poursuivra ensuite son déplacement à Tlemcen, où il inaugurera le nouveau centre de préparation de la FAF, situé à Lala Setti. Présenté comme une infrastructure aux normes mondiales, ce centre constitue une nouvelle étape dans la stratégie de développement du football algérien. Il devrait offrir des conditions optimales pour la préparation des équipes nationales et des jeunes talents.

Cette visite, bien que courte, s’annonce donc déterminante à plusieurs niveaux. Entre enjeux diplomatiques, sportifs et institutionnels, elle pourrait marquer un tournant dans les relations entre la FIFA et le football algérien, tout en mettant en lumière les ambitions du pays sur la scène continentale et internationale.

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