Le président Abdelmadjid Tebboune décerne l’Ordre du Mérite national à Amar Bendjama

L’ambassadeur Amar Bendjama, représentant permanent de l’Algérie auprès des Nations Unies, a été honoré ce vendredi par la médaille de l’Ordre du Mérite national au rang de « Achir ». Une distinction prestigieuse qui lui a été attribuée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en reconnaissance de son engagement et de ses interventions marquantes au sein du Conseil de sécurité de l’ONU.

Lors de son entrevue périodique avec la presse nationale, le président Tebboune avait annoncé la signature d’un décret présidentiel attribuant cette décoration à Amar Bendjama. La cérémonie officielle s’est tenue à New York, où le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a remis la médaille au nom du chef de l’État.

Cette distinction vient consacrer un diplomate qui s’est imposé comme l’une des voix fortes de l’Algérie dans les forums internationaux. Depuis sa nomination comme représentant permanent auprès des Nations Unies, Bendjama a multiplié les prises de parole remarquées. Sa défense ferme et argumentée de la cause palestinienne et du Sahara Occidental a trouvé un large écho, au point que plusieurs de ses interventions ont été relayées massivement dans la presse internationale et sur les réseaux sociaux.

Loin d’être de simples discours, ses déclarations portent la marque d’une diplomatie offensive et assumée, fidèle à la tradition algérienne de solidarité avec les peuples en lutte pour leur liberté. L’Algérie, à travers Bendjama, a ainsi réaffirmé son rôle historique de soutien aux ´causes justes et de défense du droit international.

Parcours : qui est Amar Bendjama ?

Né à El Harrach en 1953, Amar Bendjama appartient à cette génération de diplomates formés dans le sillage des premières années de l’indépendance. Diplômé en droit et en relations internationales, il rejoint très tôt le ministère des Affaires étrangères, où il s’impose par sa rigueur, sa maîtrise des dossiers et sa capacité à représenter l’Algérie sur la scène internationale.

Sa carrière est jalonnée de postes stratégiques. Il a été ambassadeur de l’Algérie en Chine, où il a contribué à renforcer les liens avec Pékin dans des secteurs stratégiques. Il a également représenté l’Algérie en Côte d’Ivoire, consolidant la présence diplomatique algérienne sur le continent africain et renforçant les relations Sud-Sud.

Mais c’est surtout dans le domaine multilatéral que Bendjama a forgé sa réputation. Fin connaisseur des rouages des Nations Unies, il a participé à de nombreuses négociations internationales, qu’il s’agisse de questions de sécurité, de coopération ou de droits des peuples colonisés. Sa maîtrise oratoire et sa fermeté de ton lui ont valu l’estime non seulement de ses pairs, mais aussi des observateurs internationaux.

Toujours fidèle aux principes de la diplomatie algérienne, il a placé au cœur de son action la défense du droit à l’autodétermination. Ses prises de position constantes en faveur de la Palestine et du Sahara Occidental en font un héritier de la tradition diplomatique d’Alger, façonnée par l’histoire du pays et par son engagement de longue date aux côtés des peuples opprimés.