L’Algérie fait le plein d’eau avant l’été : quel est le nouveau taux de remplissage des barrages ?

Les dernières précipitations ont changé le visage des réserves hydriques en Algérie. Alors que certaines régions continuaient de surveiller avec inquiétude le niveau des retenues d’eau ces derniers mois, les chiffres dévoilés ce jeudi par l’Agence nationale des barrages et des transferts (ANBT) montrent une nette amélioration.

Entre barrages remplis à pleine capacité, hausse des volumes stockés et nouveaux projets en préparation, les indicateurs repartent à la hausse, même si plusieurs wilayas restent encore sous pression.

Taux de remplissage des barrages : près de 4,6 milliards de mètres cubes stockés

Invité de la Chaîne 3 de la Radio algérienne, le directeur général de l’ANBT, Abdelatif Azira, a indiqué que le taux national de remplissage des barrages en Algérie oscille actuellement entre 55 et 59 %.

Selon lui, les barrages du pays stockent désormais environ 4,6 milliards de mètres cubes d’eau, un niveau porté par les importantes précipitations enregistrées durant cette année.

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Le responsable a également précisé que ce taux atteint exactement 59,55 %, soit une progression d’environ 20 points par rapport à la même période de l’année précédente.

Cette amélioration concerne une grande partie du territoire national, même si les situations restent contrastées d’une région à une autre.

Une vingtaine de barrages affichent un remplissage total en Algérie

Le responsable de l’ANBT a révélé qu’une vingtaine de barrages ont atteint un taux de remplissage de 100 %.

Parmi les ouvrages concernés figurent notamment :

Le barrage de Beni Haroun, dans la wilaya de Mila ;

Le barrage de Tichy-Haf, à Béjaïa ;

Le barrage de Bouhanifia, dans la wilaya de Mascara ;

Plusieurs barrages situés à Relizane et Tiaret.

Le barrage de Beni Haroun dépasse à lui seul les 860 millions de mètres cubes d’eau stockée, selon les chiffres communiqués.

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Cette situation permet également aux gestionnaires des infrastructures hydrauliques d’ouvrir certaines vannes de décharge afin d’évacuer une partie des sédiments accumulés dans les retenues.

Plusieurs barrages restent sous les 30 % malgré les pluies

Malgré cette hausse globale, l’ANBT souligne que certains barrages enregistrent encore des niveaux faibles.

Au total, 16 barrages affichent un taux de remplissage inférieur à 30 %, notamment dans les wilayas de :

Batna ;

Bordj Bou Arréridj ;

Tlemcen.

Ces écarts illustrent les fortes disparités pluviométriques entre les différentes régions du pays, malgré une amélioration nationale des réserves hydriques.

Cinq nouveaux barrages attendus et un projet de numérisation lancé

L’Algérie compte actuellement 82 barrages en exploitation. L’ANBT prévoit toutefois l’entrée en service de cinq nouveaux barrages au cours de cette année, avec une capacité supplémentaire estimée à 250 millions de mètres cubes.

Le directeur général de l’agence a aussi annoncé la mise en eau du barrage d’Oued Lazreg, dans la wilaya de Khenchela.

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Parallèlement, l’agence prépare une quatrième campagne de nettoyage des barrages afin d’extraire près de 10 millions de mètres cubes de vase et de boue. Des recherches sont également menées avec des universités pour réutiliser ces sédiments dans les matériaux de construction et l’agriculture.

Autre chantier évoqué, l’installation de panneaux solaires sur plusieurs infrastructures hydrauliques, notamment au niveau du barrage de Beni Haroun.

Enfin, l’ANBT a lancé un projet de numérisation de la gestion des barrages, avec l’intégration de technologies liées à l’intelligence artificielle.