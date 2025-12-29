La DGSN recrute des officiers de police dans ces 11 wilayas (liens officiels et détails)

La Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) a annoncé le lancement officiel d’un concours de recrutement et de formation d’officiers de police (hommes). Cette session se déroulera sur la base d’épreuves de sélection.

Selon le communiqué de l’institution, ce concours est destiné à renforcer les services de police au niveau de onze wilayas du centre du pays, à savoir : Chlef, Blida, Bouira, Tizi Ouzou, Alger, Djelfa, Médéa, M’Sila, Boumerdès, Aïn Defla et Tipaza.

Les candidats intéressés peuvent d’ores et déjà consulter les conditions de recrutement ainsi que les critères d’éligibilité via le site web officiel de la Sûreté Nationale et ses plateformes numériques. Le formulaire de participation est également disponible en téléchargement et à l’impression sur ces mêmes supports.

Par ailleurs, la DGSN précise que les dossiers de candidature doivent être déposés exclusivement auprès des sièges de la Sûreté de wilaya ou des Sûretés de daira relevant des circonscriptions géographiques concernées par l’opération.

DGSN : Un recrutement d’élite pour les experts en IA et Mathématiques

Rappelons que dès ce lundi 29 décembre 2025, la DGSN ouvre un concours de recrutement externe visant à attirer de jeunes talents universitaires pour le grade d’officier principal de police.

En effet, la DGSN vient d’annoncer le lancement officiel d’un concours de recrutement sur titre, conformément au décret présidentiel n° 22-22 du 17 avril 2022. L’objectif est d’injecter des compétences de haut niveau dans les rangs de la sécurité nationale pour faire face aux nouveaux défis technologiques.

Ce concours cible exclusivement les titulaires d’un Master dans des domaines stratégiques et de pointe. Les filières retenues témoignent de la volonté de l’institution de renforcer son expertise technique :

Intelligence Artificielle (IA)

Informatique

Mathématiques et Mathématiques appliquées

Ouvert aux candidats des deux sexes, le recrutement est soumis à des critères de sélection rigoureux. Les postulants doivent être âgés de 23 à 28 ans à la date du concours. Outre le diplôme et l’âge, les candidats devront satisfaire aux conditions administratives et physiques réglementaires d’usage dans le corps de la Sûreté Nationale.

Le dossier de candidature doit notamment inclure les pièces d’identité, les diplômes certifiés, ainsi que les certificats médicaux d’aptitude. À noter que la situation vis-à-vis du service national sera examinée selon la législation, et qu’une éventuelle expérience professionnelle pourra constituer un atout supplémentaire lors de l’évaluation des dossiers.

Les candidats intéressés n’ont que peu de temps pour agir. Les inscriptions débutent ce 29 décembre 2025.

Calendrier à retenir :

Ouverture des inscriptions : 29 décembre 2025

Délai de dépôt : 15 jours ouvrables

Date limite de réception : 20 janvier 2026

Par cette opération, la DGSN entend se doter de cadres hautement qualifiés, capables d’optimiser les performances des services de sécurité face aux mutations numériques actuelles. Une opportunité de carrière pour les jeunes diplômés souhaitant mettre leur expertise scientifique au service de l’État.