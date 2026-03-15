Guerre au Moyen-Orient : Emirates relance des vols Dubaï–Alger pour rapatrier les voyageurs

Deux semaines après le début du conflit au Moyen-Orient, Emirates lance ses premiers vols de rapatriement de Dubaï vers Alger. Face à l’urgence, les billets en classe économique ont été réservés en un temps record. Ces liaisons directes marquent l’intégration de l’Algérie dans le plan de reprise partielle de la compagnie, offrant enfin une solution aux voyageurs bloqués.

La liste des destinations d’Emirates s’allonge : après une première phase de reprise entamée la semaine passée sans l’Algérie, la compagnie émiratie a officiellement ajouté Alger à son programme samedi 14 mars. Des liaisons sont désormais opérationnelles depuis l’aéroport international de Dubaï.

D’après le calendrier de réservation d’Emirates, trois liaisons entre Dubaï et Alger sont prévues dès aujourd’hui. Les vols se succéderont ce dimanche 15 mars, ainsi que le lundi 16 et le mardi 17 mars.

🟢 À LIRE AUSSI : Guerre au Moyen-Orient : l’ambassade d’Algérie à Doha fait une mise au point importante



Emirates programme ses premiers vols vers Alger

Bonne nouvelle pour les Algériens bloqués à Dubaï : alors que la reprise des vols d’Emirates entamée la semaine passée ne les concernait pas, la destination Alger a été officiellement intégrée au planning samedi 14 mars. Selon le site de réservation de la compagnie, trois vols sont programmés d’ici mardi pour assurer ces rapatriements.

Avec un premier décollage ce dimanche 15 mars et deux autres programmés pour lundi et mardi, la reprise est lancée. Toutefois, face à une demande record, les billets se vendent instantanément. Une veille constante sur la plateforme de réservation du transporteur est donc indispensable pour saisir les futures opportunités.

En raison du conflit régional, le programme de vols d’Emirates au départ de Dubaï est restreint à une visibilité de 48 heures seulement, toutes destinations confondues. La compagnie précise sur son site que, suite à la réouverture partielle de l’espace aérien, elle opère avec des horaires réduits et invite ses clients à consulter les disponibilités en temps réel.

La demande sur les vols de rapatriement en forte hausse

Face à la saturation rapide de la classe économique sur la ligne Dubaï-Alger, Emirates ne propose plus que des sièges en classe Affaires pour ses vols de rapatriement des 15, 16 et 17 mars. Ces billets en aller simple sont commercialisés à des prix élevés, oscillant entre 9 130 et 12 950 dirhams émiratis selon la date choisie.

Par ailleurs, la compagnie Emirates rappelle qu’en cette période de reprise partielle des vols, l’accès à l’aéroport de Dubaï est conditionné par la détention d’une réservation confirmée. Il est fortement déconseillé de s’y rendre sans titre de transport valide.

🟢 À LIRE AUSSI : L’ambassade d’Algérie au Qatar met en garde contre les rumeurs et précise la situation

