Entrée et sortie du territoire : le MAE annonce une mesure exceptionnelle pour la diaspora

Ce dimanche soir, le ministère des Affaires étrangères a annoncé la prolongation exceptionnelle de la mesure facilitant l’entrée et la sortie du territoire national pour les ressortissants algériens résidant à l’étranger, ainsi que pour les titulaires de passeports étrangers valides. Cette décision, rendue publique via un communiqué officiel, s’inscrit dans le cadre des hautes instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et traduit la volonté des autorités d’alléger les démarches administratives de la diaspora algérienne.

Selon le communiqué, la mesure vise à répondre aux préoccupations exprimées par les membres de la communauté nationale établie à l’étranger, notamment en matière de procédures de visa. La prolongation du dispositif, désormais valable jusqu’au 31 décembre 2026, permet aux bénéficiaires de se rendre en Algérie ou d’en repartir sans obligation d’obtenir un visa, à titre exceptionnel.

Une réponse aux préoccupations de la communauté à l’étranger

Concrètement, les personnes concernées pourront se contenter de présenter un passeport étranger valide, accompagné soit d’un passeport national biométrique algérien, soit d’une carte nationale d’identité biométrique, même lorsque ces documents algériens sont arrivés à expiration. Le ministère insiste toutefois sur un point fondamental : les mêmes documents doivent impérativement être utilisés lors de l’entrée et de la sortie du territoire national, afin de garantir la cohérence et la régularité des contrôles.

Cette disposition s’applique également aux membres de la famille accompagnant les bénéficiaires, renforçant ainsi son caractère inclusif et facilitateur. Elle prend en compte les réalités vécues par de nombreux Algériens établis à l’étranger, souvent confrontés à des délais administratifs longs pour le renouvellement de leurs documents officiels.

Une approche équilibrée entre souplesse et sécurité

Le ministère des Affaires étrangères rappelle que cette initiative s’inscrit dans une politique globale de rapprochement avec la diaspora, tout en veillant au respect des exigences de sécurité et à la bonne application des règles en matière d’immigration. Les autorités souhaitent ainsi concilier souplesse administrative et rigueur réglementaire, dans un contexte de mobilité internationale accrue.

En prolongeant ce dispositif jusqu’à fin 2026, l’Algérie réaffirme son engagement à faciliter les déplacements de ses ressortissants, à renforcer les liens avec sa communauté nationale et à offrir des solutions concrètes aux contraintes rencontrées par les citoyens. La diaspora accueillera favorablement cette décision, qui allège significativement les démarches et facilite les déplacements entre le pays d’accueil et la mère patrie. »