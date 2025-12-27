Destiné aux titulaires de Master… La DGSN lance un concours de recrutement

La Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) a annoncé le lancement d’un concours de recrutement externe pour l’accès au grade d’officier principal de police. Ce concours, ouvert aux candidats des deux sexes, s’inscrit dans une démarche de renforcement des rangs de la police par des compétences universitaires de haut niveau.

Conformément aux dispositions du décret présidentiel n° 22-22 du 17 avril 2022 portant statut particulier des fonctionnaires de la Sûreté Nationale, ce recrutement se fera sur titre. Les inscriptions débuteront officiellement le 29 décembre 2025.

Le concours cible spécifiquement les titulaires d’un diplôme de Master (ou d’un titre équivalent) dans des filières techniques de pointe, à savoir :

Intelligence Artificielle (IA)

Informatique

Mathématiques

Mathématiques appliquées

Les candidats doivent être âgés de 23 à 28 ans à la date du concours. Outre les critères d’âge et de diplôme, les postulants doivent remplir l’ensemble des conditions administratives et physiques réglementaires. Le dossier de candidature devra comprendre, entre autres, les pièces d’identité, les diplômes universitaires, les formulaires administratifs ainsi que les certificats médicaux requis.

Concours de la DGSN : Modalités et délais de dépôt

Concernant la situation vis-à-vis du service national, la DGSN précise qu’elle sera prise en compte conformément à la législation en vigueur. De même, l’expérience professionnelle pourra être valorisée, le cas échéant, selon les textes réglementaires.

Les candidats disposent d’un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date d’ouverture pour déposer leurs dossiers. La date limite de réception des candidatures est fixée au 20 janvier 2026.

Par cette initiative, l’institution sécuritaire entend se doter de cadres hautement qualifiés sur le plan scientifique et technique, capables de répondre aux défis des mutations technologiques et numériques actuelles afin d’optimiser les performances des services de la Sûreté Nationale.

