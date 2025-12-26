CAN 2025 : Zinedine Zidane en visite chez les Verts

En marge de la CAN 2025, l’icône mondiale Zinedine Zidane a créé l’événement ce vendredi 26 décembre en rendant visite à la sélection algérienne dans son hôtel de Rabat. Un geste fort qui souligne l’engagement de la famille Zidane derrière les Fennecs, alors que son fils Luca s’impose dans les cages de l’équipe nationale.

En effet, l’effervescence était palpable ce vendredi aux abords de la résidence de l’équipe nationale algérienne à Rabat. La cause de ce remue-ménage ? La présence d’une légende. Zinedine Zidane, l’ancien maître à jouer des Bleus et ex-entraîneur du Real Madrid, s’est rendu au chevet des hommes de Vladimir Petković.

Selon Echorouk News, ce déplacement, bien qu’inscrit officiellement dans un cadre de visite familiale, prend une tout autre dimension au vu du contexte actuel des Verts. Bien que cette rencontre se veuille discrète, elle n’a pas manqué de susciter un vif intérêt médiatique et une certaine émotion autour de la sélection algérienne.

CAN 2025 : Le clan Zidane en force au stade Moulay Hassan

Cette visite n’est que le point d’orgue d’une semaine placée sous le signe de l’Algérie pour la famille Zidane. Mercredi dernier, lors de la victoire nette des Fennecs face au Soudan (3-0), les tribunes du stade Moulay Hassan affichaient complet de prestige : l’épouse de l’idole, accompagnée de ses fils Théo et Elyaz, ont vibré au rythme des arrêts de Luca et des buts algériens.

Pour les observateurs et les médias internationaux présents à Rabat, cette apparition de Zidane est tout sauf anodine. Elle cristallise l’attachement profond des binationaux à leurs origines. En s’affichant publiquement aux côtés de la sélection algérienne, Zidane valide, par le geste, le choix de son fils et envoie un signal puissant à la diaspora.

Alors que la compétition entre dans une phase cruciale, les Verts s’offrent un supplément d’âme. Avec le soutien de l’une des plus grandes figures de l’histoire du football, l’Algérie ne se contente plus de viser le titre : elle attire tous les regards de la planète sport.