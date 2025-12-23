CAN 2025 au Maroc : un arbitre controversé pour officier Algérie – Soudan

Un arbitre controversé officiera le premier match des Verts dans la CAN-2025 face au Soudan. Une désignation qui fait polémique.

C’est ce samedi que l’équipe nationale algérienne effectuera son entrée en lice dans la Coupe d’Afrique des nations 2025, organisée au Maroc. Pour entamer son parcours continental, la sélection dirigée par Vladimir Petkovic sera opposée au Soudan, au stade Moulay Hassan de Rabat, à partir de 16h. Un rendez-vous très attendu pour les Verts, considérés comme l’un des grands favoris de cette édition, et qui ambitionnent de frapper fort dès leur premier match afin d’envoyer un message clair à leurs concurrents.

Sur le papier, l’Algérie part avec les faveurs des pronostics face à une équipe soudanaise qui jouera ses chances à fond. Forte d’un effectif riche en individualités évoluant dans les plus grands championnats européens, la sélection nationale est appelée à assumer son statut. Vladimir Petkovic, qui dispute sa première CAN à la tête des Verts, souhaite voir ses joueurs imposer leur rythme dès l’entame, avec l’objectif de prendre confiance et d’éviter toute mauvaise surprise lors de ce premier match souvent piégeux dans une compétition de ce niveau.

Inquiétude autour de l’arbitrage

Cependant, à la veille de cette rencontre, un élément extra-sportif vient quelque peu troubler la sérénité du camp algérien. Il s’agit de la désignation de l’arbitre gabonais Pierre Ghislain Atcho pour officier ce match. Un choix qui ne laisse pas indifférent et qui ravive de très mauvais souvenirs chez les supporters algériens. Lors de la précédente édition de la CAN, Atcho avait été au centre de plusieurs décisions controversées lors du match face à l’Angola, qu’il dirigeait en tant qu’arbitre principal, puis face au Burkina Faso où il officiait à la VAR. Des prestations jugées partisanes et préjudiciables à l’Algérie.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le nom de l’arbitre gabonais suscite la polémique. En juin 2024, la Fédération algérienne de football avait officiellement récusé Pierre Ghislain Atcho auprès de la FIFA, après sa désignation pour diriger la rencontre Algérie–Guinée, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Une démarche rare, qui témoigne de la profonde défiance des instances algériennes à son égard.

Sa désignation pour le match face au Soudan ouvre ainsi la porte à de nombreuses spéculations. Quoi qu’il en soit, les Verts devront se concentrer uniquement sur le terrain et répondre par le jeu. Une victoire convaincante permettrait non seulement de réussir l’entame tant espérée, mais aussi de faire taire toutes les polémiques.

