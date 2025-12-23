CAN 2025 au Maroc : à quelle heure et sur quelles chaines suivre le match Algérie – Soudan ?

L’équipe d’Algérie va effectuer son entrée en lice dans la 35e édition de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2025 ce mercredi. Elle affrontera la sélection soudanaise au stade Moulay El-Hassan de Rabat, dans le cadre de la première journée du groupe E.

Ce premier rendez-vous revêt une importance capitale pour la sélection algérienne, déterminée à entamer la compétition de la meilleure des manières et à afficher d’emblée ses ambitions. Les camarades de Riyad Mahrez veulent frapper fort dès leur entrée en lice afin de se mettre dans une dynamique positive et envoyer un message clair aux autres prétendants.

Ambitions renouvelées pour la CAN-2025

Restant sur deux éliminations prématurées dès le premier tour lors des deux précédentes éditions, l’Algérie nourrit cette fois de grandes ambitions. Le mot d’ordre est clair : tourner définitivement la page de ces échecs et retrouver son rang sur l’échiquier continental. Un succès lors de cette première rencontre serait ainsi un précieux capital confiance pour la suite du parcours.

Depuis vendredi dernier, les joueurs de Vladimir Petkovic sont à pied d’œuvre et enchaînent les séances d’entraînement dans une ambiance studieuse et appliquée. En conférence de presse, tenue à la veille du match, le sélectionneur national a insisté sur l’importance de cette première sortie. « Le premier match est toujours délicat, surtout après une période de préparation. Nous sommes calmes et confiants, prêts à donner le maximum. Il faudra respecter l’adversaire tout en croyant en nos qualités », a-t-il déclaré.

Sur le plan de l’effectif, un léger doute subsiste concernant la participation du défenseur Samir Chergui, tout juste remis d’une blessure. Le staff technique préfère adopter une approche prudente avant de trancher sur sa titularisation. Hormis ce cas, l’ensemble du groupe est opérationnel et déterminé à défendre le maillot national avec engagement et discipline. En face, le Soudan, dirigé par le technicien ghanéen Kwesi Appiah, tentera de créer la surprise, même si l’historique des confrontations est largement favorable aux Algériens.

Enjeux et historique des confrontations

Les deux équipes se sont affrontées à sept reprises par le passé, avec un bilan de quatre victoires algériennes, trois matchs nuls et aucune défaite. Fait notable, la rencontre de mercredi sera la toute première entre les deux sélections en phase finale de la CAN, ce qui lui confère un caractère particulier.

Conscients de l’enjeu, les Verts savent qu’un bon départ pourrait conditionner la suite de leur aventure continentale. Dans l’autre rencontre du groupe E, le Burkina Faso sera opposé à la Guinée équatoriale à partir de 13h30.

Où voir le match ?

Cette première sortie de l’Algérie à la CAN-2025 suscite un vif engouement auprès des supporters algériens, qui suivront la rencontre avec un grand intérêt. Le coup d’envoi sera donné à 16h, heure d’Alger et de Paris.

Le match sera diffusé sur plusieurs chaînes, dont la télévision nationale terrestre, seule chaîne gratuite, ainsi que beIN Sports 1 (MENA) et Sportdigital, toutes les deux cryptées et captées via le satellite Astra.