« Aucun respect à l’éthique journalistique », Madjer recarde sévèrement un média marocain

Figure emblématique du football algérien, Rabah Madjer a tenu à sortir de sa réserve pour répondre fermement aux informations relayées par le site marocain « Botola Al-Youm ». L’ancienne gloire des Verts a ainsi dénoncé des propos qu’il qualifie de totalement infondés, pointant du doigt une dérive médiatique marquée par des approximations et un manque flagrant de rigueur professionnelle.

C’est depuis Doha que l’ex-sélectionneur national a décidé de réagir officiellement. Visiblement surpris par l’ampleur de cette affaire, il a exprimé son étonnement face à des déclarations qui lui ont été attribuées sans le moindre fondement. Dans un communiqué transmis au journal spécialisé « Compétition », Madjer a tenu à clarifier la situation de manière catégorique. Il a affirmé n’avoir accordé aucune interview, ni à ce média en particulier, ni à un quelconque autre organe de presse ces derniers temps.

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« J’ai découvert avec surprise des propos prétendument attribués à ma personne par le site marocain « Botola Al-Youm », sans aucun respect de l’éthique journalistique. Je tiens à affirmer clairement que je n’ai fait aucune déclaration à ce site ni à aucun autre média récemment », a martelé l’ancienne star du FC Porto.

Enfin, l’ancien international algérien a tenu à rappeler deux éléments essentiels. D’une part, il a souligné que les décisions liées à l’organisation et aux éventuels litiges concernant la CAN 2025 relèvent exclusivement des instances compétentes, notamment la CAF, et ne le concernent en aucun cas. D’autre part, il a réaffirmé son attachement indéfectible à l’Algérie, insistant sur sa volonté constante de préserver l’image et la réputation de son pays.

Par cette sortie médiatique, Rabah Madjer met un terme aux spéculations et rappelle l’importance de vérifier les informations avant leur diffusion.

La genèse de la polémique

La polémique trouve son origine dans un article publié par « Botola Al-Youm », dans lequel des propos controversés ont été prêtés à l’ancienne star du FC Porto. Selon cette source, Madjer aurait évoqué un supposé « complot contre le Maroc » et formulé des critiques à l’encontre de la Confédération africaine de football (CAF), notamment après le retrait du Sénégal lors de la finale de la CAN 2025. Des affirmations que l’intéressé rejette en bloc, les qualifiant de pure invention.

Face à cette situation, Rabah Madjer n’a pas caché son indignation, dénonçant des pratiques qu’il juge contraires aux principes fondamentaux du journalisme. Il a ainsi regretté la propagation de fausses citations visant à orienter l’opinion publique, estimant que ce type d’agissements nuit à la crédibilité de la profession.

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