Allègement des démarches d’importations : la NASDA met en place de nouvelles mesures

Agence Nationale d’Appui et de Développement de l’Entreprenariat (NASDA) a annoncé, ce jeudi, le lancement de nouvelles mesures et facilitations en faveur des porteurs de projets et des micro-entreprises souhaitant importer des équipements de l’étranger.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de ses efforts continus pour soutenir l’entrepreneuriat et mettre en œuvre les orientations adoptées par le Ministère du Commerce Extérieur et de la Promotion des Exportations.

La NASDA a invité tous les bénéficiaires qui ont signé le programme prévisionnel d’importation auprès de ses agences de wilaya et qui n’ont pas encore obtenu l’approbation des services du commerce extérieur, à se rendre dans leurs agences de wilaya respectives afin de bénéficier de ces nouvelles facilités et de l’accompagnement nécessaire pour le suivi de leurs dossiers auprès des services compétents.

L’Agence a également réaffirmé son engagement à simplifier les procédures et à fournir le soutien technique et administratif aux entrepreneurs pour garantir l’accélération du rythme d’exécution de leurs projets.

Pour toute information ou question supplémentaire, l’Agence a indiqué que les intéressés peuvent contacter son centre d’appel au numéro 0770033033.

PLF 2026 : Vers une nouvelle politique d’importation pour les biens stratégiques

Dans le prolongement de cette dynamique de soutien à l’investissement productif, le projet de loi de finances (PLF) 2026, prévoit une série de mesures qui pourraient marquer un tournant majeur dans la politique d’importation du pays.

L’article 157 de ce projet propose d’autoriser la « mise à la consommation » – autrement dit, le dédouanement définitif et la commercialisation sur le marché local – d’une liste d’équipements et véhicules neufs jugés stratégiques pour l’économie nationale.

Cette mesure répond à une forte demande exprimée par les acteurs économiques, selon le Ministère du Commerce extérieur. Elle vise à offrir un cadre légal structurant, en renforçant la coordination entre les différentes administrations concernées.

Le PLF 2026 prévoit notamment une révision de l’article 5 de la loi de finances complémentaire de 2020, afin d’établir une base juridique claire pour ces opérations.

Les équipements concernés sont :

Les véhicules neufs de transport de personnes ;

; Les véhicules neufs de transport de marchandises ;

; Les véhicules à usage spécial ;

Le matériel de BTP et travaux publics (neuf) ;

et travaux publics (neuf) ; Le matériel d’irrigation (neuf).

Ce dispositif vise à répondre aux besoins urgents de plusieurs secteurs clés – transport, agriculture, construction – en mettant à disposition des outils modernes et adaptés à la relance économique.

Si cette réforme est adoptée, elle pourrait offrir aux opérateurs une meilleure visibilité et un accès facilité à des moyens de production performants.