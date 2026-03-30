Vols France – Algérie : Volotea lance une nouvelle ligne avec jusqu’à 12 liaisons par semaine

Déjà très prisé au départ de l’Hexagone, le ciel algérien s’enrichit d’une nouvelle ligne directe opérée par la compagnie espagnole Volotea. Cette ouverture offre davantage de flexibilité aux voyageurs du sud de la France pour rejoindre l’Algérie.

Le dimanche 29 mars, la compagnie Volotea a franchi une nouvelle étape de son expansion à Marseille avec l’inauguration officielle de sa ligne vers Alger. Ce lancement concrétise le projet annoncé en début d’année et réaffirme l’ancrage de la compagnie low cost sur l’aéroport Marseille-Provence.

Selon les données de l’aéroport de Marseille, la liaison vers Alger passera à la vitesse supérieure pour la saison estivale. Lancée hier, cette ligne propose désormais jusqu’à 12 fréquences hebdomadaires, offrant ainsi une grande souplesse aux voyageurs.

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Jusqu’à 12 vols par semaine entre Marseille et Alger

Le programme prévoit deux rotations quotidiennes, à l’exception des mercredis et samedis où un seul vol sera assuré. Avec cette cadence soutenue, la compagnie low cost espagnole projette de mettre en vente environ 176 000 sièges sur l’ensemble de la saison.

Loin d’être une simple desserte estivale, la ligne Marseille – Alger s’inscrit dans la durée avec un programme de vols réguliers. Volotea prévoit même de monter en puissance dès l’hiver prochain, en portant sa fréquence à 14 rotations hebdomadaires, garantissant ainsi deux vols quotidiens.

Alger vient désormais compléter le catalogue algérien de Volotea à Marseille. La capitale devient ainsi la cinquième escale de la compagnie espagnole au départ de la cité phocéenne, rejoignant un réseau déjà composé de Béjaïa, Constantine, Oran et Tlemcen.

Des billets low cost à partir de 46 euros

Le lancement de cette ligne s’inscrit dans le cadre réglementaire fixé par la DGAC. Celle-ci a attribué les droits nécessaires à la compagnie espagnole, lui permettant d’opérer entre les deux rives au titre de son statut de transporteur européen établi sur le territoire français.

À travers cette ouverture, Volotea entend capter la forte dynamique des échanges entre la France et l’Algérie. La compagnie cible prioritairement la diaspora et les voyageurs d’affaires, tout en maintenant sa promesse de prix compétitifs, pilier central de son modèle économique.

Les tarifs débutent à 46 euros pour un aller simple au départ de la cité phocéenne. Pour la période de juin, la compagnie affiche l’aller-retour dès 90 euros au tarif « Plus ». À noter que cette offre inclut uniquement un bagage à main d’un poids maximal de 10 kg.

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