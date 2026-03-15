Visa américain de court séjour : un Algérien sur deux essuie un refus, loin du Maroc et de la Tunisie

Le Département d’État américain a publié ses statistiques officielles pour l’année 2025, révélant des chiffres particulièrement scrutés par les observateurs de la mobilité internationale. Parmi les données les plus marquantes figure celle de l’Algérie, qui affiche un taux de refus de 51,23 % pour les demandes de visa de type B, notamment pour les catégories tourisme et affaires.

Les taux de refus pour les catégories tourisme et affaires, notamment de catégorie B, confirment de fortes disparités mondiales. Ces statistiques agissent comme un baromètre de la situation géopolitique actuelle.

Ces statistiques se limitent aux visas de type B1/B2. Le caractère « ajusté » du calcul provient de l’exclusion des refus administratifs provisoires, se concentrant uniquement sur les rejets définitifs liés à l’article 214(b) de l’Immigration and Nationality Act.

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La demande de visa d’un Algérien sur deux rejetée

Le département d’État américain a récemment partagé les chiffres officiels des visas pour l’année 2025. Ces statistiques montrent que pour l’Algérie, obtenir un visa de type « B », destiné au tourisme ou aux voyages d’affaires, est devenu particulièrement difficile.

En effet, plus de la moitié des demandes faites par des citoyens algériens ont été rejetées, avec un taux de refus s’élevant à 51,23 %. Ce chiffre prouve que les critères de sélection des autorités américaines restent très stricts pour les voyageurs venant d’Algérie.

Cette situation n’est pas unique, puisque l’Algérie se retrouve dans une position similaire à celle d’autres pays. Le Kazakhstan (51,75 %) et le Pakistan (52,32 %) affichent des taux de refus presque identiques, confirmant que l’accès au territoire américain demeure complexe pour plusieurs nations de cette région du monde.

À titre de comparaison, ce taux est nettement plus élevé que celui des voisins maghrébins, le Maroc et la Tunisie affichant un taux de refus de 26,91 % et de 25,89%, respectivement.

Une fracture géographique persistante

Les statistiques de l’année 2025 révèlent de fortes disparités mondiales dans l’obtention des visas américains. Certains pays affichent une fluidité quasi totale, comme Monaco (0 %), les Émirats arabes unis (2,17 %) ou le Japon (5,68 %). Ces excellents résultats s’expliquent généralement par la solidité économique de ces nations et la conformité rigoureuse des dossiers déposés.

Dans une catégorie intermédiaire, on retrouve des partenaires historiques et des puissances démographiques qui maintiennent des taux de refus modérés. La France (9,67 %), l’Allemagne (12,22 %) et le Royaume-Uni (20,44 %) se situent dans cette zone de vigilance. Malgré un volume massif de demandes, la Chine et l’Inde stabilisent également leurs résultats autour de 20 % à 22 %.

À l’opposé, plusieurs nations d’Afrique et d’Asie font face à des barrières majeures avec plus de la moitié des demandes rejetées, à l’image de l’Iran (62,44 %). Le cas du Canada (53,10 %) est particulier : ce taux élevé ne concerne pas les citoyens canadiens, mais les résidents étrangers vivant sur place, dont les garanties de retour sont jugées insuffisantes par les autorités américaines.

En 2026, le durcissement de la politique migratoire de Washington accentue la pression sur les ressortissants de 75 pays, Algérie incluse. Au-delà des critères d’éligibilité classiques, de nouvelles suspensions de visas d’immigration et des mesures de coopération sécuritaire viennent durcir les conditions d’octroi des visas de court séjour, augmentant de fait le taux de sélectivité pour les Algériens.

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