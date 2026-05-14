Vaccins et biotechnologie : ce que prépare Saidal avec les Américains

Le secteur pharmaceutique algérien franchit une nouvelle étape dans sa quête d’innovation. La récente visite d’une délégation du laboratoire américain Abbott au site de production Constantine 1 de Saidal confirme l’ambition de l’Algérie de devenir une plateforme régionale d’excellence, soutenue par le transfert de technologie américain.

Accueillie par le directeur général de Saidal, Mourad Belkhelfa, et accompagnée par le chargé d’affaires de l’ambassade des États-Unis, Mark Schapiro, la délégation d’Abbott a pu constater de visu la qualité des infrastructures nationales.

Les discussions ont principalement porté sur la production du vaccin antigrippal « Influvac », dont Saidal assure déjà la fabrication de plus de deux millions de doses par an sur son site constantinois.

La délégation américaine a exprimé sa « grande considération » pour ce partenariat, saluant au passage la compétence technique des équipes algériennes.

Partenariat stratégique : Saidal et AbbVie

Au-delà du renforcement des liens avec Abbott, l’alliance la plus emblématique demeure celle unissant Saidal au géant AbbVie, filiale du groupe américain, à travers un protocole d’accord stratégique.

Ce partenariat prévoit non seulement un transfert de savoir-faire technologique et le développement de la recherche clinique, mais aussi la mise en œuvre de programmes de pointe à l’image de la thérapie cellulaire.

Ce dernier volet, mis en avant par Mourad Belkhelfa, constitue désormais l’axe de croissance prioritaire du groupe public dans sa quête d’innovation médicale.

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L’Algérie : leader régional de l’industrie pharmaceutique

Cette dynamique s’inscrit dans une vision stratégique amorcée dès 2015, visant à attirer des leaders mondiaux tels que Pfizer ou Viatris, dont la présence est déjà effective sur le territoire.

Aujourd’hui, l’Algérie récolte les fruits de cette politique puisque la production locale couvre désormais 82 % des besoins nationaux en médicaments.

Avec un réseau de 218 usines, le pays s’impose comme un acteur majeur de la région, représentant à lui seul près de 30 % de l’ensemble de l’industrie pharmaceutique du continent africain.

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Objectif 2030 : biotechnologie et recherche avancée

Le partenariat avec les firmes américaines, soutenu par l’organisation PhRMA, s’intègre dans le programme « Algeria 2030 ». Ce plan ambitieux vise à faire de l’Algérie un hub de la biotechnologie et de la recherche médicale avancée.

En s’appuyant sur des partenaires solides comme Abbott, Saidal ne se contente plus de produire des médicaments essentiels, mais s’attaque désormais aux solutions thérapeutiques les plus innovantes, garantissant ainsi la souveraineté sanitaire du pays tout en lorgnant sur les marchés à l’export.

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