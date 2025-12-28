Université d’hiver : ce que l’Algérie prépare pour ses étudiants de la diaspora à l’étranger

Une cinquantaine d’étudiants algériens établis à l’étranger participent, depuis le samedi 27 décembre, à la première université d’hiver organisée en Algérie à leur intention. Une initiative inédite qui s’inscrit dans la volonté des autorités de renforcer les liens entre la jeunesse de la diaspora et la mère patrie.

Organisé en collaboration avec plusieurs secteurs ministériels, institutions et organismes nationaux, cet événement est porté par le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger. Il marque une nouvelle étape dans la politique de rapprochement avec les compétences algériennes établies hors du pays.

Des étudiants venus de plus de 20 pays

Cette première édition a réuni 52 étudiants algériens issus de la diaspora, représentant plus de 20 pays répartis sur plusieurs régions du monde. Une diversité géographique qui reflète l’ampleur de la communauté estudiantine algérienne à l’étranger et son attachement persistant à ses racines.

Selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères, cette université d’hiver « témoigne de l’intérêt accordé à la composante étudiante de notre diaspora et à la nouvelle génération de la communauté nationale à l’étranger ». L’objectif affiché est de renforcer le sentiment d’appartenance à l’Algérie tout en valorisant le potentiel humain et intellectuel de ces jeunes talents.

Découvrir l’Algérie d’aujourd’hui

Au-delà de l’aspect symbolique, cette université d’hiver vise à offrir aux participants une immersion concrète dans l’Algérie actuelle. Les étudiants sont appelés à découvrir les grandes transformations que connaît le pays, notamment dans les domaines économique, scientifique, culturel et touristique.

Le programme met également l’accent sur la présentation des politiques publiques destinées à la diaspora, tout en favorisant les échanges d’expériences et de savoir-faire entre étudiants, institutions et acteurs nationaux.

Un programme riche et immersif

S’étalant sur une semaine, cette première université d’hiver comprend un programme dense. Des visites de terrain sont organisées dans plusieurs pôles universitaires et centres de recherche, ainsi que dans des institutions et des organismes nationaux.

Les participants assistent aussi à des conférences thématiques, en plus de visites culturelles et touristiques, destinées à mettre en valeur le riche patrimoine historique et culturel de l’Algérie.

Miser sur les compétences de la diaspora

Présent lors de l’événement, le secrétaire d’État chargé de la Communauté nationale à l’étranger, Sofiane Chaib, a souligné l’importance de ce type d’initiatives pour « renforcer l’esprit d’appartenance à l’identité nationale chez les étudiants de la diaspora ».

Il a également rappelé la volonté des hautes autorités du pays de soutenir, accompagner et impliquer les compétences algériennes établies à l’étranger dans le processus de développement national.

Avec cette première université d’hiver, l’Algérie envoie un signal fort : celui d’un pays déterminé à resserrer les liens avec sa jeunesse expatriée et à faire de la diaspora un acteur à part entière de son avenir.

