Une première historique : l’Algérie lancera la greffe du cœur dès 2026

Le ministre de la Santé, Mohamed Seddik Aït Messaoudène, a annoncé officiellement le lancement imminent de la chirurgie de transplantation cardiaque en Algérie au cours de l’année 2026. Cette avancée majeure s’inscrit dans une stratégie de coopération internationale et de développement de la médecine de pointe.

C’est un tournant décisif pour le système de santé algérien. Par la voix de son Secrétaire général, Mohamed Talhi, qui a lu son allocution lors d’une journée parlementaire organisée par le Conseil de la Nation, le ministre de la Santé a confirmé que l’Algérie franchira une étape historique cette année : le début effectif des greffes de cœur sur le territoire national.

Pour garantir le succès de ces interventions complexes, le ministère mise sur la collaboration. Ce projet sera réalisé en coordination étroite avec plusieurs pays pionniers disposant d’une expérience avérée dans le domaine de la transplantation d’organes en général, et cardiaque en particulier.

Le ministre a souligné que le développement de la transplantation d’organes est une priorité absolue. C’est, selon lui, « l’unique espoir » pour des milliers de patients figurant sur de longues listes d’attente. Outre l’aspect humain, cette souveraineté médicale vise deux objectifs clés :

Réduire les coûts exorbitants des prises en charge et des transferts pour soins à l’étranger.

Moderniser le plateau technique national pour répondre à une demande croissante.

Malgré l’ambition affichée, le ministre n’a pas occulté les défis. Les chiffres actuels montrent un décalage entre les besoins des patients et l’offre de soins :

Greffe rénale : Depuis 1986 (date de la première opération au CHU Mustapha Pacha), seules 1 600 interventions ont été réalisées.

: Depuis (date de la première opération au CHU Mustapha Pacha), seules 1 600 interventions ont été réalisées. Cellules souches : Cette activité reste extrêmement centralisée, le centre Pierre et Marie Curie (CPMC) d’Alger demeurant l’unique structure nationale spécialisée dans le traitement des cancers du sang et des anémies sévères par greffe de moelle.

Un nouveau cap avec l’Agence Nationale des Greffes

Pour inverser cette tendance, un programme national de développement a été mis en place sous l’égide de l’Agence Nationale des Greffes.

Ce plan d’action aura pour mission de piloter la montée en puissance de la transplantation dans le pays, avec le lancement de la greffe cardiaque comme fer de lance de cette nouvelle dynamique médicale.