Un important tronçon de l’autoroute est-ouest fermé à la circulation ce 7 novembre

La direction régionale des autoroutes (centre) a annoncé une fermeture temporaire d’une portion de l’autoroute Est-Ouest, ce vendredi matin, entre les échangeurs de Sidi El Kebir et de Khemis El Khechna. Cette mesure, qui durera trois heures, est nécessaire pour permettre la réalisation de travaux de réaménagement du pont situé sur la route wilayale n°16, reliant les communes de Hamadi et Khemis El Khechna.

À LIRE AUSSI : L’Algérie adhère à la Convention de La Haye : fin de la légalisation des documents publics étrangers

Selon le communiqué publié par la direction, la circulation sera interrompue entre 4h et 7h du matin, afin de minimiser les désagréments pour les automobilistes. Ce chantier s’inscrit dans le cadre du programme d’entretien et de modernisation des infrastructures routières, visant à renforcer la sécurité et la fluidité du trafic sur cet axe majeur.

Fermeture temporaire de l’autoroute Est-Ouest : des travaux programmés entre Sidi El Kebir et Khemis El Khechna ce vendredi

L’autoroute Est-Ouest, véritable colonne vertébrale du réseau routier algérien, relie les grandes villes du pays d’est en ouest. Le tronçon concerné, situé à proximité de la capitale, connaît un trafic dense, notamment aux heures de pointe. Les autorités ont donc choisi une intervention de courte durée et à une heure creuse, afin d’éviter les embouteillages et les retards pour les usagers.

À LIRE AUSSI : Transfert du service après-vente KIA Motors d’Algérie

Durant la période de fermeture, des itinéraires de déviation ont été mis en place. Les automobilistes venant de l’est et se dirigeant vers l’ouest devront emprunter l’axe A2 via la sortie de l’autoroute en direction de Dar El Beïda, puis continuer sur la première rocade sud d’Alger, avant de rejoindre l’échangeur de Sidi El Kebir en passant par celui de Kharouba.

L’autoroute est-ouest coupée pendant trois heures ce vendredi matin

De leur côté, les conducteurs venant de l’ouest et se dirigeant vers l’est devront suivre le même axe A2, en partant de Sidi El Kebir vers la rocade sud de la capitale, toujours via Kharouba. Des panneaux de signalisation seront installés sur tout le parcours pour guider les usagers et éviter toute confusion.

À LIRE AUSSI : Justice en Algérie : l’État annonce l’application de la peine de mort dans ce cas !

La direction régionale appelle par ailleurs les automobilistes à faire preuve de prudence, à respecter les indications sur place et à prévoir un léger allongement de leur temps de trajet. Elle assure que les travaux seront menés dans les délais impartis et que la circulation reprendra normalement dès 7h du matin.

Cette opération de maintenance ponctuelle s’inscrit dans la politique continue de préservation du réseau autoroutier national, un enjeu majeur pour la sécurité des usagers et le développement économique du pays.