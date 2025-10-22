Tragédie humanitaire à Gaza : l’ENTV primée par l’UE pour sa couverture médiatique

La télévision publique algérienne a reçu une prestigieuse distinction internationale pour la qualité de son travail journalistique. Elle a remporté le prix de l’Union européenne pour la meilleure couverture étrangère dans la bande de Gaza, une reconnaissance qui met en lumière le professionnalisme et le courage de ses équipes face à une situation humanitaire dramatique.

L’annonce a été faite à Naples, en Italie, lors de la réunion du Comité des informations de l’Union européenne de radiodiffusion (UER). Ce prix distingue les médias ayant assuré une couverture exemplaire dans des contextes de crise, tout en respectant les principes d’éthique, d’exactitude et d’humanité.

Reconnaissance internationale : la télévision algérienne sacrée meilleure couverture étrangère à Gaza

Le journaliste de terrain Wisam Abou Zeid, correspondant de la télévision algérienne à Gaza, est au cœur de cette réussite. Malgré les conditions extrêmement dangereuses, il a transmis des reportages précis, sensibles et profondément humains sur les crimes commis contre les civils palestiniens, la destruction des infrastructures vitales et la souffrance des familles.

Ses interventions, largement relayées sur les antennes nationales et les réseaux internationaux, ont permis de documenter avec rigueur la réalité du génocide en cours dans la bande de Gaza.

Le jury de l’UER a également salué le travail remarquable du bureau d’échange international des informations de la télévision algérienne, dont l’équipe a assuré un suivi constant, une coordination efficace et une diffusion rapide des contenus journalistiques. Grâce à ce dispositif, de nombreuses rédactions étrangères ont pu accéder à des informations fiables et à des images inédites issues du terrain.

La télévision algérienne devance DW et LPSM et décroche le premier prix pour sa couverture à Gaza

La télévision algérienne a remporté la première place après une compétition serrée avec plusieurs grandes chaînes internationales, notamment LPSM (Lettonie) et Deutsche Welle (DW) (Allemagne). Ce succès marque une étape importante dans la reconnaissance internationale du service public audiovisuel algérien, capable aujourd’hui de rivaliser avec les plus grands médias mondiaux.

Cette distinction consacre les efforts de modernisation et de professionnalisation engagés par l’Établissement public de télévision (EPTV) et renforce la crédibilité du journalisme algérien, en particulier lorsqu’il s’agit de défendre la vérité et la dignité humaine.

Au-delà de l’honneur symbolique, ce prix rend hommage à un média qui a choisi de témoigner de la réalité du peuple palestinien et de donner la parole à ceux que la guerre cherche à réduire au silence.