Trafic aérien : Domestic Airlines annonce des perturbations en raison du mauvais temps

La compagnie nationale Domestic Airlines a émis un communiqué officiel ce matin informant ses passagers de potentielles modifications de son programme de vols. En raison de conditions météorologiques défavorables, la ponctualité de plusieurs liaisons pourrait être impactée tout au long de la journée de ce lundi 30 mars 2026.

Le bulletin d’alerte précise que ce sont principalement les vents forts attendus durant cette période qui contraignent la compagnie à la prudence. Pour garantir la sécurité des passagers et des équipages — priorité absolue du transporteur — certains vols pourraient subir des modifications.

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Domestic Airlines annonce des perturbations

« La compagnie Domestic Airlines informe son aimable clientèle qu’en raison de perturbations météorologiques, et particulièrement des vents violents attendus durant cette période, certains changements pourraient affecter les vols programmés pour ce lundi 30 mars 2026″, écrit Domestic Airlines dans son communiqué mis en ligne en ce lundi 30 mars 2026.

Si vous avez un déplacement prévu aujourd’hui, la compagnie vous invite à prendre vos précautions avant de vous rendre à l’aéroport. Il est fortement conseillé de vérifier le statut de votre vol en temps réel.

« Pour plus d’informations ou pour toute demande de renseignement, veuillez nous contacter au numéro suivant : 021 737 800 », indique encore la compagnie nationale Domestic Airlines.

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Plusieurs traversées maritimes annulées

De son côté, la compagnie Algérie Ferries informe ses passagers de modifications majeures sur ses liaisons entre l’Algérie et la France depuis le 29 mars 2026. Ces perturbations, causées par des conditions météorologiques défavorables en Méditerranée, visent avant tout à garantir la sécurité des voyageurs et des équipages face à une navigation jugée dangereuse.

Le programme est ainsi modifié : la traversée Alger – Marseille du 29 mars est reportée au 30 mars à 16h00, tandis que les liaisons Marseille – Oran (30 mars 2026) et Oran – Marseille (1er avril) sont purement annulées. L’anticipation de cette communication permet aux usagers et aux voyageurs d’adapter leurs plans de voyage avant de se rendre au port.

Les clients concernés sont invités à contacter les agences de la compagnie ou son service client dans les plus brefs délais. Ils pourront opter pour une modification de leur billet vers une autre date ou demander un remboursement intégral. Algérie Ferries présente ses excuses pour les désagréments causés par ces aléas climatiques.

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