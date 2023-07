Tours préliminaires LDC/CC CAF : les représentants algériens fixés sur leurs adversaires

Comme prévu, c’est aujourd’hui, à midi, que le tirage au sort des deux premiers tours préliminaires de la Ligue des Champions et Coupe de Confédération CAF ont eu lieu. Les représentants algériens dans les compétitions continentales sont fixés sur leurs adversaires.

Le champion d’Algérie, le CRB, et son dauphin, le CSC, représenteront l’Algérie en Ligue des Champions africaine. Exempté du 1er tour préliminaire, le Chabab effectuera son entrée en lice à l’occasion du 2e tour. Il affrontera le vainqueur du match Bo Rangers (Sierra-Leone)-LISCR FC (Libéria). Le match aller en prévu entre le 15 et le 17 septembre 2023, tandis que le match retour aura lieu entre le 29 septembre et le 1er octobre.

Quant au club constantinois, il n’a pas été épargné par le tirage au sort. En effet, il aura au menu un adversaire d’un gros calibre, l’ES Sahel en l’occurrence, qui n’est autre que le champion de la Tunisie. Le match aller se jouera à Constantine entre le 15 et le 18 août et le retour entre le 25 et le 26 août à Sousse. En cas de qualification pour le 2e tour préliminaire, le CSC affrontera le représentera togolais l’ASKO Kara ou le marocain l’AS FAR, qui n’est autre que le champion de la Botola Pro.

Vers des derbys maghrébins pour l’USMA et l’ASO Chlef

Les représentants de l’Algérie en Coupe de la Confédération CAF sont l’USM Alger et l’ASO Chlef. Tenant du titre, le club algérois renouera avec l’épreuve africaine à l’occasion du 2e tour. Il affrontera le vainqueur du FUS de Rabat (Maroc) et le RS Lotto FC (Bénin). L’aller se jouera à Rabat entre le 15 et le 17 septembre, et le retour en Algérie entre le 29 septembre et le 1er octobre.

Concerné par le 1er tour préliminaire, l’ASO Chlef affrontera le représentant nigérian Bendel Insurance FC. L’aller se jouera au Nigéria entre le 18 et le 20 août, et le retour en Algérie entre le 25 et le 27 août. En cas de qualification, il affrontera lors du 2e tour préliminaire la formation marocaine, la RS Berkane.

Rappelons que la CAF a supprimé le 1/16e de finale bis. Les clubs engagés en Coupe de la Confédération CAF se qualifieront directement pour la phase de poules après le 2e tour préliminaire.