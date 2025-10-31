Tirage au sort Hadj 2026 : le ministère fixe la date limite d’inscription

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports a annoncé que la date limite d’inscription à la loterie du Hadj pour la saison 1447 H / 2026 est fixée au jeudi 06 novembre 2025. Le ministère appelle les citoyens à respecter ce délai afin de permettre le traitement de l’ensemble des dossiers dans de bonnes conditions.

Selon le communiqué, les citoyens remplissant les conditions requises peuvent s’inscrire de deux manières au niveau des sièges des communes répartis sur l’ensemble du territoire national ou en ligne, via le service numérique disponible sur le site officiel du ministère de l’Intérieur à l’adresse suivante : https://interieur.gov.dz/index.html

En Algérie, comme dans de nombreux pays, une loterie est organisée chaque année car le nombre de places est limité par un quota fixé par l’Arabie saoudite. Les demandes étant beaucoup plus nombreuses que les places disponibles, le tirage au sort permet de garantir l’équité entre les candidats.

L’année dernière, l’Algérie avait bénéficié d’un quota d’environ quarante-et-un mille pèlerins, alors que les inscriptions dépassaient largement ce chiffre, ce qui confirme l’importance de cette procédure de sélection. Chaque nouvelle saison du Hajj suscite ainsi un fort engouement, porté par l’espoir de pouvoir accomplir ce rite central de l’islam.

Hadj 2026 : Quelles sont les conditions de participation ?

Le ministère de l’Intérieur a fixé un ensemble de conditions pour participer à la loterie du Hadj pour la saison 1447 H / 2026. Les citoyens souhaitant s’inscrire doivent impérativement répondre aux critères suivants :

Tout d’abord, le candidat doit être de nationalité algérienne et être âgé d’au moins 19 ans révolus à la date de l’inscription. Il est également requis de ne pas avoir accompli le Hadj au cours des sept dernières années, sauf dans le cas où le candidat s’inscrit en tant que « mahram » accompagnant une femme qui en a besoin.

Concernant les conditions spécifiques aux femmes, celles qui sont âgées de moins de 45 ans doivent obligatoirement être accompagnées. En revanche, les femmes de 45 ans et plus peuvent s’inscrire seules ou en étant accompagnées. Lorsque l’inscription se fait en duo (femme + un parent masculin proche autorisé appelé « mahram »), elle doit être réalisée au niveau de la commune de résidence du parent proche.

Les candidats doivent veiller à fournir des informations exactes, à déclarer le nombre de leurs tentatives précédentes et à ne pas s’inscrire dans plusieurs communes, sous peine d’annulation ou de sanctions.

Enfin, les citoyens inscrits sans passeport biométrique doivent s’engager à le retirer dans les délais impartis en cas de sélection. Le ministère insiste sur la nécessité de respecter toutes ces conditions afin d’assurer une procédure transparente et efficace pour la préparation du Hadj 2026.