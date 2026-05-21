Tensions au siège de l’UNESCO à Paris : Rabat rejette la faute sur Alger

Les tensions entre l’Algérie et le Maroc se sont invitées à la Semaine africaine de l’UNESCO à Paris. Alors que l’ambassade d’Algérie a vivement dénoncé l’agression perpétrée mercredi contre ses exposants, la délégation marocaine a aussitôt réagi par communiqué ce jeudi. Elle impute l’origine de ces agissements à la partie algérienne.

Pour rappel, les faits se sont déroulés mercredi. Alors que le stand algérien exposait son patrimoine et ses produits artisanaux, plusieurs ressortissants marocains s’en sont approchés pour en revendiquer la paternité. Par ailleurs, cet incident est loin d’être un cas isolé. Un scénario similaire s’était déjà produit lors de la Foire de Paris.

Tentant de détourner l’attention après les provocations subies par le stand algérien. La délégation marocaine auprès de l’UNESCO a publié ce jeudi un communiqué. Elle accuse à son tour les représentants algériens.

La Délégation du Maroc auprès de l’UNESCO accuse l’Algérie

Dans son communiqué, la partie marocaine va jusqu’à affirmer qu' »aucune insulte n’a en effet été épargnée » aux représentants de sa société civile, venus selon elle promouvoir le patrimoine du Royaume. La Délégation tente ainsi de rejeter la faute sur Alger. Elle estime que « la délégation algérienne doit assumer la responsabilité » de ces incidents.

Le texte marocain cherche par ailleurs à généraliser le conflit en qualifiant ces tensions de « devenues systématiques ». En effet, il prétend qu’elles se sont « multipliées depuis l’inscription du Caftan marocain sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO, le 10 décembre 2025 à New Delhi ».

Poussant les accusations encore plus loin, le texte marocain accuse les représentants algériens de nourrir « une véritable obsession à l’égard du Maroc ».

La Délégation du Royaume du #Maroc auprès de l’@UNESCO condamne avec force les manigances fébriles de la délégation #algérienne qui cherche à détourner des espaces de dialogue pour servir des agendas politiques étroits. #CaftanMarocain #culture #Patrimoineimmateriel pic.twitter.com/lBEZZRGPWX — Le Maroc à l’UNESCO 🇲🇦 (@Maroc_UNESCO) May 21, 2026

Face à Alger, Rabat opte pour la « posture morale »

Dans le même texte, la représentation marocaine continue d’accuser Alger. Elle « condamne avec force les agissements fébriles de ceux qui cherchent à détourner des espaces dédiés au dialogue, à la coopération et au rapprochement entre les peuples pour servir des agendas politiques étroits et entretenir des polémiques stériles contraires aux valeurs de l’UNESCO« .

Pour rappel, ces attaques ont redoublé d’intensité après que l’Algérie a réussi à faire inscrire plusieurs éléments de son patrimoine à l’Unesco. Dont, la récente reconnaissance de la « Tenue traditionnelle du Grand Est algérien » (Caftan, Kat et El-Haf). Alors même que l’UNESCO a formellement reconnu la primauté de l’Algérie sur l’inscription du caftan, les Marocains continuent de cibler les Algériens. Et ce, lors de chaque exposition ou événement international.

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