Tebboune ordonne le lancement imminent de deux projets face à une problématique persistante

L’Algérie accélère sur ses grands chantiers stratégiques dans le Sud. Devant les deux chambres du Parlement, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a tracé une feuille de route claire, mêlant urgence sociale et vision économique de long terme.

Eau potable, exploitation minière, infrastructures ferroviaires et énergies renouvelables… plusieurs leviers structurants ont été activés. Avec des décisions immédiates et des échéances déjà fixées.

Dans le discours à la Nation prononcé hier au Palais des Nations, le chef de l’État a mis en lumière les avancées réalisées dans le Sud algérien. Tout en annonçant de nouveaux projets appelés à transformer durablement ces régions souvent confrontées à des défis structurels persistants.

Eau potable dans le Sud algérien : lancement imminent de deux projets à Tindouf et Tamanrasset

En effet, le président de la République a donné une instruction directe pour répondre à une problématique sensible, l’accès à l’eau potable dans l’extrême Sud. « J’ordonne maintenant à Monsieur le Premier ministre d’entamer la réalisation de deux stations d’eau à Tindouf et Tamanrasset », a-t-il déclaré devant les parlementaires.

Cette décision vise à renforcer durablement l’alimentation en eau potable dans deux wilayas confrontées à des contraintes climatiques sévères et à une pression croissante sur les ressources hydriques.

Gara Djebilet : du projet jugé impossible à un géant minier mondial

Revenant sur le dossier stratégique de Gara Djebilet, Abdelmadjid Tebboune a souligné un tournant majeur dans l’histoire minière du pays. Selon lui, l’Algérie a réussi à concrétiser « ce qui paraissait impossible », en faisant de ce gisement une réalité opérationnelle.

De plus, le président a rappelé que Gara Djebilet est désormais considéré comme le troisième plus grand gisement de fer au monde. Marquant une rupture avec des décennies de blocage technique et logistique. Cette avancée place le Sud algérien au cœur de la nouvelle carte industrielle nationale.

Transport ferroviaire : premier train minier attendu à Oran fin janvier

Par ailleurs, l’un des points les plus concrets annoncés concerne la logistique. Le chef de l’État a affirmé que le premier train minier en provenance de Gara Djebilet atteindra Oran d’ici la fin du mois de janvier prochain.

Ainsi, cette échéance marque une étape clé dans la mise en exploitation effective du gisement. En reliant le Sud-ouest minier aux pôles industriels et portuaires du Nord. Le rail devient ainsi un maillon central dans la valorisation des ressources du Sud algérien.

Phosphate et Sud algérien : une montée en puissance annoncée à l’Est du pays

Abordant le dossier du phosphate, Abdelmadjid Tebboune a indiqué que tous les regards sont tournés vers le projet de production de phosphate dans la région de Bled El Hadba, à l’Est du pays. Il a assuré que la production sera accompagnée de conditions de transport sécurisées.

Enfin, le président a également annoncé une ambition chiffrée. Multiplier par cinq les capacités de production nationales. Une perspective qui place le secteur minier au cœur de la stratégie de diversification économique.