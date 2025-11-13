Stéphane Romatet bientôt de retour en Algérie ? L’ambassadeur de France rompt le silence

L’ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romatet, est intervenu sur le plateau de BFMTV suite à la libération de Boualem Sansal. Il a profité de l’occasion pour aborder l’état des relations entre les deux pays, le dossier sensible des laissez-passer consulaires et, bien sûr, la question que tout le monde se pose : quand retourne-t-il à Alger ?

Rappelé pour consultation depuis le 17 avril 2025, l’ambassadeur de France en Algérie a salué la coopération avec l’Allemagne qui a conduit à la grâce de l’écrivain et il a remercié le président Abdelmadjid Tebboune pour son « geste humanitaire« .

Stéphane Romatet a profité de son intervention pour mettre les points sur les « i » et a confirmé que cette grâce, obtenue après une demande du président allemand, a été décidée sans « aucune contrepartie de la France« , « c’est un geste de clémence » de la part du président Tebboune.

« L’arrestation de Boualem Sansal, sa détention, le processus qui a conduit à sa libération… Tout ceci s’est effectué dans un moment de crise très profonde et très grave entre Paris et Alger« , rappelle le diplomate.

Moins de 500 profils algériens éloignés de France depuis le début de l’année 2025

Stéphane Romatet estime que cette crise « a cassé le dialogue entre la France et l’Algérie et a rompu la plupart des canaux de communication« , y compris en termes de « coopération sécuritaire« , c’est-à-dire la lutte contre le terrorisme.

Le diplomate a par ailleurs réaffirmé l’importance et la nécessité de la coopération migratoire entre Paris et Alger. D’ailleurs, il s’est appuyé sur des chiffres clés, estimant qu’en 2024, entre 1800 et 1900 Algériens aux profils jugés dangereux ont été éloignés de France, contre moins de 500 depuis le début de l’année 2025.

Le représentant de France a confirmé sur FranceInfo que les canaux de communication entre Paris et Alger sont « en cours de rétablissement« . Il a souligné que ces initiatives se faisaient dans « la discrétion, le respect et la considération » de la partie algérienne, précisant que ce rétablissement « est vital pour assurer la sécurité de la France« .

L’ambassadeur de France bientôt de retour à son poste à Alger ?

Au sujet de Christophe Gleizes, l’ambassadeur de France garde le moral : il est optimiste quant à la libération de ce journaliste français, condamné à sept ans de prison pour « apologie de terrorisme« . Tous les regards sont tournés maintenant vers le 3 décembre, date du procès en appel, où il espère voir triompher « la sagesse pour une issue heureuse« .

En réponse à la question que tout le monde se pose : « Son billet de retour à Alger est prévu pour quand ?« , l’ambassadeur français se dit prêt à reprendre ses fonctions : « Mes bagages sont prêts depuis le premier jour. J’ai été rappelé pour consultation depuis la mi-avril et ça fait maintenant sept mois et c’est une situation relativement singulière« .

Quant à la date de son retour en poste, Stéphane Romatet estime qu’il « appartiendra au président de la République de décider du moment auquel il souhaitera me voir revenir à Alger« .

