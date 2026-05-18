Spéculation Fiat Doblo : un nouveau réseaux démantelé, 10 véhicules saisis

Les éléments de la sûreté de daïra d’El Eulma, dans la wilaya de Sétif, ont procédé à l’arrestation de 14 individus impliqués dans une affaire de spéculation illicite et d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données par fraude. L’opération s’est également soldée par la saisie de 10 véhicules de marque Fiat Doblò Panorama.

Selon un communiqué des services de sécurité rendu public ce jour, l’affaire a été déclenchée suite à l’ouverture d’une enquête approfondie par la brigade de lutte contre les crimes économiques et financiers relevant de la sûreté de daïra d’El Eulma. Les investigations portaient sur des soupçons de spéculation touchant des véhicules de type Fiat Doblò Panorama au niveau d’une agence de vente implantée dans la même localité.

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Placée sous la supervision du procureur de la République près le tribunal d’El Eulma, l’enquête a donné lieu à une série de mesures, dont l’audition des employés de l’agence suspecte et l’examen de la liste nominative des clients inscrits pour l’acquisition de ce type de véhicules.

Enquête et interpellations : les détails de l’affaire

Les investigations de terrain menées par la police judiciaire ont permis de mettre en cause dix employés de l’agence, soupçonnés de participation à des pratiques de spéculation illégale et de manipulation frauduleuse de systèmes informatiques.

Par ailleurs, dix véhicules ont été saisis, acquis dans le but de leur revente illicite par quatre clients également interpellés dans le cadre de l’enquête. Ces derniers auraient bénéficié de multiples attributions en déposant plusieurs demandes d’achat.

Au terme des procédures judiciaires, l’ensemble des suspects a été présenté devant le parquet compétent près le tribunal d’El Eulma.

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Spéculation sur les Fiat Doblò : retour sur une série d’affaires qui ont secoué le marché

Le phénomène de la spéculation illicite sur les véhicules utilitaires de type Fiat Doblò Panorama continue de mobiliser les autorités judiciaires, à travers une série d’affaires révélatrices des dérives ayant affecté le marché automobile national ces derniers mois.

En octobre 2025, la première chambre pénale près la cour d’Alger a revu à la baisse les peines prononcées en première instance dans une affaire impliquant un réseau actif dans la spéculation sur ces véhicules produits localement. Le principal accusé, propriétaire d’une agence automobile à Bouira, ainsi que son beau-frère, ont écopé de cinq ans de prison ferme chacun, tandis que le fils du propriétaire a été condamné à quatre ans. Un quatrième prévenu, impliqué via la publication d’annonces sur la plateforme Ouedkniss, a bénéficié d’une peine de deux ans avec sursis. Ce verdict faisait suite à un appel introduit contre une condamnation initiale de dix ans de prison ferme.

L’affaire trouve son origine en mai 2025, après la découverte d’une annonce proposant un véhicule Fiat Doblò à plus de 5 millions de dinars, un prix largement supérieur au tarif officiel.

Dans la même dynamique, les services de la Gendarmerie nationale algérienne ont démantelé, au début de l’année en cours, un réseau criminel international impliquant 13 personnes. Ce réseau, composé d’acteurs de différentes nationalités, opérait dans l’importation, la commercialisation et la revente illégale de véhicules Fiat Doblò Panorama, en s’appuyant sur des circuits parallèles et des montages frauduleux pour contourner la législation en vigueur.

Enfin, en avril dernier, le tribunal de Sidi M’hamed a prononcé de lourdes sanctions à l’encontre d’un autre réseau de spéculation automobile. Dix individus ont été condamnés, dont quatre à cinq ans de prison ferme assortis d’amendes de deux millions de dinars, tandis que sept autres ont écopé de peines de trois ans de prison ferme. L’ensemble des véhicules concernés a fait l’objet d’une saisie définitive.

Selon les éléments de l’enquête, ce réseau procédait à l’achat de véhicules au prix officiel avoisinant les 337 millions de centimes, pour les revendre aussitôt via des plateformes en ligne à des montants oscillant entre 490 et 550 millions de centimes, générant ainsi des bénéfices pouvant dépasser les 200 millions de centimes par unité.