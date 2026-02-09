Solidarité avant Ramadan : 1,47 milliard de dinars pour soutenir les familles vulnérables

À l’approche du mois sacré de Ramadan 2026, l’État renforce son dispositif de solidarité. Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a mobilisé une enveloppe financière de 1,47 milliard de dinars pour le versement d’une aide exceptionnelle de 10 000 dinars au profit des familles les plus démunies. Cette mesure s’inscrit dans une stratégie visant à soutenir les catégories vulnérables et à consolider la cohésion sociale durant cette période de forte pression sur le pouvoir d’achat.

Soutien Anticipé avant le Ramadan

Invité de l’émission « Daïf Essabah » sur la Chaîne I de la Radio nationale, Sofiane Abdelnour, inspecteur central au ministère, a précisé que cette allocation sera versée de manière anticipée, avant l’entrée du mois de Ramadan. L’objectif est de permettre aux bénéficiaires de préparer cette période dans des conditions dignes, en leur donnant les moyens d’acheter les produits de première nécessité sans contrainte.

Cette démarche s’inscrit dans une nouvelle vision adoptée par le ministère, résumée par le slogan : « Du soutien conjoncturel à l’anticipation sociale », qui vise à rendre l’action sociale plus efficace, durable et mieux ciblée.

Programme Social Multiaxe pour le Ramadan 2026

Pour le Ramadan 2026, le programme du ministère repose sur cinq piliers principaux. Il prévoit d’abord le versement de l’aide financière directe aux familles nécessiteuses. À cela s’ajoute l’encadrement de l’ouverture des restaurants de la Rahma à travers l’ensemble des wilayas, afin d’assurer des repas quotidiens aux personnes en situation de précarité.

Le dispositif inclut également le renforcement du partenariat avec les associations de la société civile, un acteur clé dans l’action de proximité, ainsi que le soutien aux familles et aux femmes productrices, notamment par la mise à disposition d’espaces de commercialisation pour leurs produits artisanaux et alimentaires. Enfin, le ministère prévoit l’organisation de la compétition nationale de mémorisation et de récitation du Coran, un rendez-vous spirituel désormais ancré dans les traditions du mois sacré.

Soutien Continu et Efficacité des Aides

Au-delà de cette aide exceptionnelle, Sofiane Abdelnour a rappelé que le ministère assure le versement mensuel de la prime forfaitaire de solidarité au profit de plusieurs catégories sociales : les femmes chefs de famille sans revenus, les personnes âgées de plus de 60 ans, ainsi que les familles prenant en charge des enfants en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques.

Cette allocation, comprise entre 7 000 et 12 000 dinars, bénéficie chaque mois à près de 1,47 million de personnes. S’y ajoute la prime scolaire annuelle de 5 000 dinars, versée à environ 3 millions d’élèves issus de familles démunies, accompagnée de la distribution de fournitures scolaires.

Pour garantir l’efficacité de ces aides, le ministère s’appuie sur environ 300 cellules de solidarité de proximité, réparties sur l’ensemble du territoire national. Ces structures assurent la mise à jour régulière des listes de bénéficiaires et l’étude des dossiers en début de chaque année, afin d’orienter les aides vers les ayants droit réels.

Concernant les restaurants de la Rahma, leur gestion est encadrée par les directions de l’action sociale des wilayas, en coordination avec les associations et les bienfaiteurs. Des contrôles juridiques, sanitaires et organisationnels sont systématiquement menés, avec l’implication des médecins des cellules de solidarité, pour garantir la sécurité alimentaire ainsi que la santé des bénéficiaires.

