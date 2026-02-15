Sécurité sociale : La Casnos adresse un communiqué important à ses affiliés

La Casnos (Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés) a appelé l’ensemble de ses affiliés à procéder à la déclaration de l’assiette annuelle de cotisation avant le 1er mars 2026.

Dans une publication diffusée sur sa page officielle Facebook, la caisse rappelle que cette démarche est obligatoire et permet aux assurés de bénéficier d’une couverture sociale complète pour eux-mêmes et leurs familles.

Casnos : Déclaration obligatoire des cotisations avant mars 2026

La Casnos souligne que la déclaration dans les délais garantit une protection sociale continue, tout en assurant une situation administrative régulière. Elle permet également d’éviter majoration ou pénalité liée à un retard de déclaration.

Afin de faciliter la procédure, la caisse met à disposition la plateforme numérique « Damancom » (www.damancom.casnos.dz), qui permet aux affiliés d’effectuer leur déclaration à distance, sans avoir à se déplacer vers les agences locales.

Pourquoi déclarer vos cotisations à la Casnos est essentiel ?

Effectuer votre déclaration à la Casnos dans les délais impartis est crucial pour maintenir une couverture sociale ininterrompue. Cette démarche simple vous assure, ainsi qu’à votre famille, une protection face aux aléas de la vie, notamment en matière de santé et de retraite. Ne pas respecter cette obligation peut entraîner des conséquences financières non négligeables.

La régularité de votre situation administrative vis-à-vis de la Casnos est également un gage de sérénité. Elle vous permet d’accéder à divers services et prestations auxquels vous avez droit en tant que travailleur non-salarié. En étant à jour dans vos cotisations, vous contribuez activement au système de protection sociale et bénéficiez pleinement de ses avantages.

Comment effectuer votre déclaration en ligne via Damancom ?

La Casnos a mis en place la plateforme Damancom pour simplifier vos démarches administratives. Accessible 24h/24 et 7j/7, cet outil vous permet de déclarer vos revenus et de payer vos cotisations en quelques clics, sans avoir à vous déplacer.

Pour utiliser Damancom, il vous suffit de vous connecter à l’adresse www.damancom.casnos.dz et de suivre les instructions. Un guide d’utilisation est également disponible sur le site pour vous accompagner pas à pas dans votre déclaration. Cette option représente un gain de temps considérable et une simplification notable de vos obligations envers la Casnos.

Cette démarche s’inscrit dans la stratégie de modernisation des services administratifs et de simplification des procédures au profit des travailleurs non-salariés.

Rentrée de Février 2026 : Plus de 285 000 nouveaux stagiaires en formation professionnelle

Par ailleurs, le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels enregistre ce dimanche l’arrivée de plus de 285 000 nouveaux stagiaires et apprentis à travers les établissements de formation au niveau national. Ceci dans le cadre de la rentrée de la session de février 2026.

Selon une source du ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels citée par la Radio algérienne, ces nouveaux inscrits intégreront les différents modes de formation, notamment la formation par apprentissage, la formation résidentielle, la formation à distance, ainsi que les cours du soir et les programmes destinés aux personnes à besoins spécifiques.

Quelles sont les nouvelles spécialités proposées pour la rentrée 2026 ?

Pour cette rentrée, le ministère a mobilisé l’ensemble des moyens nécessaires et a introduit de nouvelles spécialités dans certaines wilayas. Parmi elles figurent l’analyse de données ainsi que l’installation et la maintenance des panneaux solaires, des filières en adéquation avec les évolutions technologiques et les besoins du marché.

Le département ministériel rappelle également l’adoption du Référentiel national des formations et des compétences, qui remplace l’ancienne nomenclature nationale comprenant plus de 400 spécialités réparties sur 23 branches professionnelles.

Comment le secteur de la formation S’adapte-t-il aux besoins du marché du travail ?

Le secteur met l’accent sur les filières considérées comme prioritaires, notamment l’agriculture, l’industrie, la numérisation, le bâtiment et les travaux publics, le tourisme et l’hôtellerie, l’eau et l’environnement, ainsi que les énergies renouvelables.

Cette orientation vise à répondre aux exigences du monde du travail et aux besoins exprimés par les entreprises économiques en matière de main-d’œuvre qualifiée.

Le secteur de la formation professionnelle compte plus de 1 100 établissements répartis à travers le territoire national, dont des instituts nationaux spécialisés et des centres de formation professionnelle. Il comprend également 18 centres d’excellence créés en partenariat avec des opérateurs économiques dans des domaines techniques et industriels stratégiques.

Avec cette nouvelle rentrée, les autorités entendent renforcer l’adéquation entre la formation et l’emploi, tout en soutenant la dynamique de développement économique national.

