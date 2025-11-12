Sécurité routière : le Gouvernement adopte de nouvelles mesures strictes

Le Premier ministre, Sifi Ghrieb, a présidé ce mercredi une réunion du gouvernement. Une réunion avec ordre du jour l’étude et à la discussion de plusieurs projets de textes législatifs et réglementaires, dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

Au début de la séance, le gouvernement a examiné, en dernière lecture, le projet préliminaire de loi sur la circulation routière, conformément aux instructions du président de la République issues du Conseil des ministres tenu le 2 novembre 2025. Ce nouveau texte vise à renforcer les mesures de prévention des accidents de la route en introduisant des dispositions plus strictes et en durcissant les sanctions pénales à l’encontre des contrevenants, afin de réduire les pertes humaines et matérielles enregistrées chaque année sur les routes.

Évolution technologique dans les télécommunications

Concernant le secteur des télécommunications, le gouvernement a étudié un projet de décret exécutif portant approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation du réseau public de télécommunications fixes au profit de la société Algérie Télécom.

Ce projet comprend des modifications du cahier des charges pour s’adapter aux évolutions technologiques, notamment à travers l’introduction de nouveaux services liés à l’exploitation des réseaux fixes, la révision des critères de couverture territoriale et de qualité de service, ainsi que le renforcement de la protection des données personnelles et de la cybersécurité.

Développement du secteur audiovisuel

Par ailleurs, le gouvernement a entamé l’examen d’un projet de décret exécutif fixant les conditions et modalités d’exercice de l’activité de production audiovisuelle et de tournage d’œuvres audiovisuelles. Ce texte s’inscrit dans le cadre de l’application de la loi n°23-20 du 2 décembre 2023 relative à l’activité audiovisuelle, et constitue une étape importante dans la mise en place d’un cadre juridique complet pour l’organisation et le développement de ce secteur stratégique.

La réunion s’est clôturée par une présentation consacrée aux mécanismes d’homologation, de conformité et de certification des produits issus de la recherche et de l’innovation, mettant en avant leur rôle dans la valorisation des résultats universitaires et leur contribution à la dynamique de développement économique national.

Cette présentation ouvre la voie au lancement d’un chantier stratégique visant à créer un réseau national d’accréditation, de conformité et de certification couvrant l’ensemble des chaînes de valeur de la production nationale de biens et de services.

