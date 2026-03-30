SEAAL – ALGER : Coupure d’eau dans 16 communes jusqu’au jeudi 2 avril

La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé, ce dimanche, le lancement d’une opération de maintenance périodique au niveau de la station de dessalement d’eau de mer « Fouka 2 ».

Ces interventions, essentielles au bon fonctionnement des infrastructures, entraîneront un réajustement du programme de distribution dans plusieurs communes de l’ouest de la capitale.

Selon le communiqué de la société, les travaux de maintenance provoqueront un arrêt total de la production d’eau au sein de la station durant toute la période d’intervention. Le chantier devrait se poursuivre jusqu’au mercredi 1er avril 2026.

Coupure d’eau à Alger : Voici les zones impactées

L’impact sur le réseau se manifestera de deux manières selon les localités :

Réajustement du programme de distribution : Concerne les communes de Zeralda, Staouéli, Aïn Benian et El Hammamet.

: Concerne les communes de Zeralda, Staouéli, Aïn Benian et El Hammamet. Baisse de pression et fluctuations de débit : Affecteront les communes de Tessala El Merdja, Douéra, Rahmania, Mahelma, Ouled Fayet, Souidania, Baba Hassen, Khraicia, Draria, El Achour, Dely Brahim et Chéraga.

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La SEAAL rassure les usagers en précisant que le rétablissement du service habituel se fera de manière progressive dès la finalisation des travaux. Les foyers concernés devraient retrouver un approvisionnement régulier à partir du jeudi 2 avril 2026.

Facturation du 1er trimestre : Priorité au paiement numérique

Parallèlement à ces impératifs techniques, la SEAAL annonce la clôture de l’opération de facturation pour le premier trimestre 2026. L’entreprise invite les clients n’ayant pas encore reçu ou réglé leur facture à se manifester rapidement afin d’éviter tout cumul de dettes préjudiciable au budget des ménages.

Pour simplifier la vie des citoyens et leur éviter des déplacements en agence, la société met en avant ses solutions digitales performantes, accessibles 24h/24 et 7j/7 :

L’application « Wakalati » : Un véritable guichet virtuel disponible sur smartphone.

» : Un véritable guichet virtuel disponible sur smartphone. Le portail « Fatourati » : Une plateforme dédiée au paiement sécurisé via l’adresse fatourati.seaal.dz.

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Toutefois, pour les usagers privilégiant le contact humain ou souhaitant déposer une réclamation, les agences commerciales demeurent opérationnelles selon les horaires habituels : du samedi au jeudi, de 08h00 à 16h30.