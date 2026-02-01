Scandale sanitaire : Une simple enquête sur du pain « tortilla » fait tomber un réseau criminel

Les services de la Gendarmerie nationale ont mis fin aux activités d’une entreprise privée produisant du sel alimentaire frauduleux. Commercialisé sous une marque leader, ce produit était totalement dépourvu d’iode, au mépris des normes sanitaires les plus élémentaires.

Dans une opération d’envergure, le Service central opérationnel de lutte contre le crime organisé de la Gendarmerie nationale, en collaboration avec l’Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC), a démantelé une unité de production et de commercialisation de sel alimentaire non conforme aux normes légales.

Cette affaire, qualifiée de « grave » par les autorités, met en lumière des pratiques frauduleuses impactant directement la sécurité sanitaire des citoyens.

L’enquête, dont les détails ont été relayés par la Radio Algérienne, a révélé des méthodes de tromperie sophistiquées. L’entreprise incriminée, basée dans la wilaya d’El Oued, produisait des quantités massives de sel sans aucun ajout d’iode, tout en usurpant l’identité d’une marque nationale de renom pour tromper la vigilance des consommateurs et des industriels.

Démantèlement d’un réseau de falsification de sel de table

Ce sel de contrefaçon était distribué à grande échelle sur le marché national, alimentant notamment des opérateurs du secteur agroalimentaire, tels que des unités de production de fromages et de pâtes alimentaires.

Pour maintenir leur activité illicite, les dirigeants de l’entreprise utilisaient des manœuvres frauduleuses afin de contourner les inspections périodiques des services de régulation. L’expertise scientifique réalisée par les services compétents a confirmé que le processus de production était archaïque et aléatoire.

L’absence délibérée d’iode constitue une violation grave de la réglementation algérienne, qui impose cet additif pour prévenir les troubles de la thyroïde, les retards de croissance et les déficiences mentales, particulièrement chez l’enfant.

L’effet domino : du pain « tortilla » au producteur de sel

Fait marquant de cette enquête : la découverte de ce réseau a été rendue possible grâce à une investigation préalable sur la fabrication de pain « tortilla ». En remontant la trace des matières premières, les enquêteurs ont identifié la source du sel non conforme, permettant ainsi de saisir des stocks importants avant leur écoulement.

Le gérant de la société ainsi que ses complices ont été présentés devant le Procureur de la République territorialement compétent. Ils font face à plusieurs chefs d’inculpation, notamment :

Détention de produits issus de la fraude.

Production de denrées alimentaires impropres à la consommation humaine.

Tromperie du consommateur.

L’Organisation nationale de protection du consommateur (APOCE) a de nouveau alerté sur les dangers de telles pratiques, rappelant que le sel est un produit de consommation quotidienne dont la qualité ne peut souffrir aucun compromis.