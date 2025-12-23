Retour de la spéculation : il stockait de l’huile en grande quantité, un commerçant condamné à Oran

La justice frappe fort contre la spéculation sur les produits alimentaires de large consommation. La cour des délits d’El Othmania, relevant du conseil judiciaire d’Oran, a prononcé, ce mardi, une lourde peine à l’encontre d’un commerçant poursuivi pour spéculation illégale sur l’huile de table. L’accusé, identifié par les initiales (Z.M.), a été condamné à 12 ans de prison ferme assortis d’une amende de 300 000 dinars algériens.

Selon les éléments communiqués par le ministère de la Justice, le prévenu a été placé en détention dès l’audience. Il était poursuivi pour avoir volontairement stocké d’importantes quantités d’huile dans le but de provoquer une pénurie artificielle sur le marché, une pratique sévèrement réprimée par la loi.

Oran : 12 ans de prison ferme pour spéculation illégale sur l’huile

Les faits remontent au 18 décembre 2025. Ce jour-là, une brigade mixte composée d’éléments de la police judiciaire de la sûreté de la wilaya d’Oran et des services de la direction du commerce est intervenue dans le cadre d’une opération de contrôle. Cette action s’inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre la spéculation illicite sur les produits de première nécessité, notamment ceux destinés à la consommation quotidienne des citoyens.

Lors de cette opération, les agents ont découvert 2 934 litres d’huile soigneusement stockés dans une annexe attenante à un local commercial situé à Oran. Les investigations ont établi que cette marchandise était dissimulée afin de créer une rareté artificielle et d’influencer les prix sur le marché, au détriment des consommateurs.

Huile cachée, peine maximale : 12 ans de prison pour un commerçant à Oran

Après l’achèvement de l’enquête préliminaire, le mis en cause a été présenté, le 23 décembre 2025, devant le procureur de la République près le tribunal compétent. Compte tenu de la gravité des faits, il a été poursuivi selon la procédure de comparution immédiate et renvoyé devant la section des délits pour répondre des accusations de spéculation illégale sur l’huile.

À l’issue du procès, le tribunal a retenu la culpabilité de l’accusé. Outre la peine de prison ferme et l’amende financière, la juridiction a ordonné la confiscation de l’ensemble des quantités saisies. Elle a également décidé la publication du jugement dans un journal national, une mesure visant à renforcer l’effet dissuasif de la sanction.

Cette affaire illustre la volonté des autorités judiciaires et sécuritaires de lutter fermement contre les pratiques spéculatives qui portent atteinte à la stabilité du marché et au pouvoir d’achat des citoyens. Elle envoie un message clair aux contrevenants : toute tentative de manipulation des produits essentiels sera sévèrement sanctionnée par la loi.